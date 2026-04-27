West Bengal Assembly Election 2026: কেন ভোটে বাইক নিষিদ্ধ জরুরি? ডায়মন্ড হারবারের ভিডিয়োকেই আদালতে উদাহরণ পেশ কমিশনের

West Bengal Assembly Election 2026: কেন ভোটে বাইক নিষিদ্ধ জরুরি? ডায়মন্ড হারবারের ভিডিয়োকেই আদালতে উদাহরণ পেশ কমিশনের
Election Commission Bike Restriction: প্রথম দফার ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে আদালতে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন। কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ফের হাইকোর্টে বাইক মামলা। বাইক বাহিনীর দাপট রুখতে হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন। একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা। ডায়মন্ড হারবারে বাইক বাহিনীর দাপটের ভিডিয়ো দেখিয়ে মামলা কমিশনের। পুলিস অবজারভারকেও আদালতে আনা হয়েছে। আজই এই মামলার শুনানি।
প্রসঙ্গত, প্রথম দফার ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কমিশনের সেই নির্দেশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জলঘোলা হয়। বিতর্ক হয় বিস্তর। তারপরই ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। ভোটে বাইক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সেই মামলায় কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন।
কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের কড়া মন্তব্য, 'এই ভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না।' বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন তোলেন,"আপনাদের কর্তৃপক্ষ কেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে না? দুদিন আগে থেকে ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট করাক। তাহলে মানতে হবে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ!"
তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বিচারপতি বলেন,"আপনারা কেন আপনাদের কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারছেন না? তাহলে গাড়িও বন্ধন করে দিন। তাতেও তো লোকজন বম্ব, আর্মস নিয়ে গিয়ে গোলমাল পাকাতে পারে। আবারও বলছি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ঢাকতে এটা করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যে কোথায় কোথায় এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, দেখান।"
বিচারপতির স্পষ্ট জানান, "২৪ ঘণ্টার জন্য হলেও মানা যায়। এখানে ৭২ ঘণ্টার বেশি! আপনাদের পুলিশ প্রশাসন আছে, সিসিটিভি আছে, তাহলে এইগুলোর দরকার কি? সব বন্ধ করে দিন। কিসের ভিত্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা? নজির কোথায়? রেফারেন্স দিন। অযৌক্তিকভাবে এতদিন ধরে সব কিছু থামিয়ে রাখার চেষ্টা।" সবমিলিয়ে বাংলায় ভোটের প্রথম দফার দিনই বিচারপতির কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন।
এই প্রসঙ্গে কমিশনকে হলফনামা জমা দিতেও বলা হয় সেদিন। কমিশনকে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলা হয়, কেন তিনদিন আগে থেকে বাইক নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা? একইসঙ্গে বাইক নিয়ে অতীতে খারাপ ঘটনার কী উদাহরণ আছে, তাও হলফনামায় জানাতে বলে আদালত। এরপরই আদালতে ডায়মন্ড হারবারে বাইক বাহিনীর দাপটের ভিডিয়ো পেশ কমিশনের। এখন দেখার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কী বলে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)