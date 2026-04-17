West Bengal Assembly Election 2026: ক্লিনচিট থাকলেও হাতে সমন: ভোটবাংলায় কমিশনের কোপে তৃণমূলকর্মীরা, তুমুল শোরগোল

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  West Bengal Assembly Election 2026: ক্লিনচিট থাকলেও হাতে সমন: ভোটবাংলায় কমিশনের কোপে তৃণমূলকর্মীরা, তুমুল শোরগোল

West Bengal Assembly Election 2026: তাঁর দাবি তার নামে পুলিসে কোনওরকম অভিযোগ নেই অথচ তাঁর নামে সমন এসেছে। তিনি মনে করছেন এটা ইলেকশন কমিশন এবং বিজেপি চক্রান্ত যাতে তৃণমূল কর্মীরা ভয় পেয়ে বুথে না বসে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 17, 2026, 10:16 AM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: ভোটমুখী বাংলায় ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এবার ইস্যু- নির্বাচন কমিশনের পাঠানো 'সমন'। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেছে বেছে শাসকদলের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকদের সমন পাঠাচ্ছে কমিশন। বাদ যাচ্ছেন না নিভৃত রাজনৈতিক কর্মীরাও, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে কোনো পুলিসি রেকর্ড নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খড়দহ থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Mamata Banerjee: SIR নিয়ে ঐতিহাসিক সুপ্রিম-পদক্ষেপের দিনই দিনহাটায় জনসমুদ্রের ভাসলেন মমতা

ইলেকশন কমিশনের নজরে কি এবার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। জানা গিয়েছে, যাদের নামে পুলিসের খাতায় পুরনো মামলা রয়েছে। তাদের নামে তো পাঠানো হচ্ছে পাশাপাশি যাদের নামে কোনওরকম মামলা নেই। অথচ যারা বুথে বসেন তাদের নামে সমন পাঠানো হচ্ছে। এমনই একজন খড়দহের আইএনটিকিউসি নেতা গোপাল সাহা। গোপাল সাহার কাছে সম্প্রতি কমিশনের একটি সমন আসায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গোপাল সাহার দাবি, তাঁর নামে পুলিসের খাতায় কোনওদিন কোনও ছোটখাটো অভিযোগও ছিল না। তা সত্ত্বেও কেন তাঁর কাছে সমন পাঠানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

তাঁর দাবি তাঁর নামে পুলিসে কোনওরকম অভিযোগ নেই অথচ তার নামে সমন এসেছে। তিনি মনে করছেন এটা ইলেকশন কমিশন এবং বিজেপি চক্রান্ত যাতে তৃণমূল কর্মীরা ভয় পেয়ে বুথে না বসে। তবে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দাবি এতে তারা ভয় পান না, তারা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে যাবেন না। অপরদিকে বিজেপির দাবি, এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। তাছাড়া যাদের নামে পুরনো মামলা রয়েছে তাদের নামে আবার সমন যাচ্ছে এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

আরও পড়ুন:Abhishek Banerjee reaction Supreme Court verdict: তৃণমূল কোর্টেও লড়াই করে জেতে, ভোটেও জেতে: সুপ্রিম- রায়ে হুংকার অভিষেকের

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার। এহেন দেবাশিস কুমারের তিনটি ঠিকানায় আয়কর অভিযান। তাঁর বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়-- দুটি জায়গায় ইডি হানা। সল্টলেক CK ১১১ নম্বর বাড়িতে ইডি। অন্য দিকে, দেবাশিস কুমারের ত্রিধারা-লাগোয়া বাড়িতেও আয়কর হানা। এটি মনোহরপুকুর রোডের বাড়ি। হানা তাঁর কাউন্সিলর অফিসেও।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Election CommissionTMCBJPSummonsWest Bengal PoliticsKHARDAH
পরবর্তী
খবর

Kalbaishakhi: তীব্র ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি নিয়ে আসছে কালবৈশাখী, তারপরেই লাফিয়ে বাড়বে গরম; উইকেন্ডে কী হবে?
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Shocker: ভয়ংকর, প্যারালাইসিসে পঙ্গু ৭২ বছরের মাকে ৪ তলা থেকে ফেলে দিল ছেলে?