West Bengal Assembly Election 2026: ১৯ IPS অফিসারের বদলি, ৩৭৮ জন অবজারভার: বাংলা ভোটে বেনজির কড়া কমিশন

Election Commission Transfers West Bengal IPS : এর আগে অতীতে বাংলার কোনও ভোটে এমনটা ঘটেনি! যা ঘটতে চলেছে এবার ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে। নজিরবিহীন পদক্ষেপ কমিশনের। ১৯ পুলিস অফিসারের বদলি। ৩৭৮ জন অবজারভারের নিয়োগ বাংলার ভোটে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 17, 2026, 03:06 PM IST
বাংলা বিধানসভা ভোটে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত কমিশনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের অষ্টদশ বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। আর তাই এবার বাংলা ভোটে বেনজির কড়া কমিশন। একসঙ্গে বদলি করা হল ১৯ জন আইপিএস অফিসারকে। যার মধ্যে রয়েছেন ১২ জেলার এসপি, এডিজি সাউথ বেঙ্গল, চারজন কমিশনার এবং একজন ডিসি পদমর্যাদার অফিসার। এর পাশাপাশি ২৯৪ বিধানসভা আসনের জন্য ২৪ জন জেনারেল অবজারভার ও ৮৪ জন পুলিস অবজারভারও নিয়োগ করল কমিশন। অর্থাৎ জেনারেল ও পুলিস মিলিয়ে মোট ৩৭৮ জন অবজারভার বাংলার ভোটে, যা এককথায় নজিরবিহীন তো বটেই, আগে কখনওই এমনটা ঘটেনি।  

পুলিস সুপার যাঁদের সরানো হল:
বারাসত: প্রিয়ব্রত রায়
কোচবিহার : সন্দীপ কাররা
বীরভূম : আমনদ্বীপ 
ইসলামপুর : জোবি টমাস
হুগলি গ্রামীণ: কামনাশীষ সেন
ডায়মন্ড হারবার : বিশপ সরকার
মুর্শিদাবাদ: ধৃতিমান সরকার
বসিরহাট: আরিস বিলাল
মালদা: অভিজিৎ ব‍্যানার্জি
পূর্ব মেদিনীপুর: পারিজাত বিশ্বাস
জঙ্গিপুর: মেহেদি হাসান
পশ্চিম মেদিনীপুর: সৌমদ্বীপ ভট্টাচার্য 

ডিসি সেন্ট্রাল: ইন্দিরা মুখার্জি
এডিজি সাউথ বেঙ্গল: রাজীব মিশ্র

কমিশনার যাঁরা সরলেন:
ব‍্যারাকপুর: প্রবীণ ত্রিপাঠী (নির্বাচন কমিশন আগেই অবজারভার করেছে)
হাওড়া: আকাশ মাঘারিয়া
আসানসোল: সুনীল চৌধুরী (নির্বাচন কমিশন আগেই অবজারভার করেছে)
চন্দননগর: কোটেশ্বর রাও

নজিরবিহীন ৩৭৮ জন অবজারভার!

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জেনারেল এবং পুলিস অবজারভারও নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে জেনারেল অবজারভার অর্থাৎ ২৯৪ আসনের জন্য ২৯৪ জন জেনারেল অবজারভার নিয়োগ করল কমিশন। পাশাপাশি ২৯৪ আসনের জন্য ৮৪ জন পুলিস অবজারভার নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত কমিশনের। এককথায় আবারও নজিরবিহীন পদক্ষেপ কমিশনের। এবার প্রতি বিধানসভা ভিত্তিক একজন করে জেনারেল অবজারভার নিয়োগ করা হল। যা অতীতে কখনও হয়নি। 

২০২১-এ কী ঘটেছিল?

অন্যদিকে পুলিসি নিরাপত্তাতেও আরও জোর দেওয়া হয়েছে। ২৯৪টি আসনের জন্য ৮৪ জন পুলিস অবজারভার নিয়োগ করল কমিশন। এর আগে ২০২১-এর নির্বাচনে জেনারেল অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছিল ১৬০ জন। অর্থাৎ একজন জেনারেল অবজারভারকে কয়েকটি বিধানসভার দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে। অন্যদিকে পুলিস অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছিল ৩৭ জন। কিন্তু এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। 

জ্ঞানেশ কুমারের স্পষ্ট বক্তব্য

যেহেতু এবার কম দফায়, মাত্র ২ দফায় ভোট, তাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে আরও বড় চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে কমিশনকে। সম্প্রতি বঙ্গ সফরে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন, নির্বাচন পরিচালনায় কোন ধরনের গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না। সেই কথাকে বাস্তব রূপ দিতে, ভোট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে কমিশনকে। বাংলা-সহ ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে যে কোনও রকম কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। একমাত্র লক্ষ্য সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Election Commission, 19 IPS officers, 294 general observer, 84 police observer, West Bengal Assembly Election 2026
