West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিগ নিউজ: ভোটের জাস্ট একদিন আগে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করল কমিশন-- কতজন তালিকায়? বাদ পড়ল কতজন?

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিগ নিউজ: ভোটের জাস্ট একদিন আগে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করল কমিশন-- কতজন তালিকায়? বাদ পড়ল কতজন?
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ১৮ ঘণ্টা পরেই গণতন্ত্রের উৎসব। বুধবার সকাল ৭টা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলার ১৪২টি আসনে শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই এখন টানটান উত্তেজনা। তবে এই মেগা নির্বাচনের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে নির্বাচন কমিশনের সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর নজিরবিহীন মোতায়েন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
১. শেষ মুহূর্তের ভোটার তালিকা
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল ২৭ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হয়েছে এমন ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই আইনি বাধ্যবাধকতা মেনেই মঙ্গলবার ভোরে নির্বাচন কমিশন তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা বা 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট' আপলোড করেছে।
তালিকার মূল তথ্য:
নতুন ভোটার: ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বৈধতা পাওয়া ১৪৬৮ জন নতুন ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছেন।
বাদ পড়া নাম: যাচাইয়ের পর ভোটার তালিকা থেকে ৬ জন নাগরিকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
প্রথম দফার তুলনা: উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটের আগে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মাত্র ১৩৯ জনের নাম যুক্ত হয়েছিল। সেই তুলনায় দ্বিতীয় দফায় সংখ্যাটি অনেকটাই বেশি।
তবে এই তালিকা নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর কমিশনের অন্দরেই এক প্রকার ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ, শেষ মুহূর্তে এই তালিকা প্রকাশ করায় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। কমিশন অবশ্য জানিয়েছে, জেলাস্তরে আজই তালিকার হার্ডকপি পৌঁছে দেওয়া হবে।
২. নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র চাদর:
প্রথম দফার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় দফায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন। সাতটি জেলাকে আক্ষরিক অর্থেই দুর্গে পরিণত করা হয়েছে।
পুলিস প্রশাসনে বড় রদবদল
ভোটের ঠিক আগে রাজ্য পুলিসে বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে কমিশন। প্রথম দফার দায়িত্বে থাকা ২৬ জন অত্যন্ত দক্ষ পুলিস অফিসারকে দ্বিতীয় দফার স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে।
ব্যারাকপুর: শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এখানে অতিরিক্ত ৪ জন অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে।
ডায়মন্ড হারবার: হাই-ভোল্টেজ এই কেন্দ্রে বাড়তি নজরদারির জন্য ৩ জন নতুন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
অন্যান্য এলাকা: বারাসাত, বসিরহাট, বারুইপুর এবং সুন্দরবনের মতো এলাকায় ২ জন করে অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও হাওড়া গ্রামীণ, শহর এবং চন্দননগরেও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপট
দ্বিতীয় দফার ভোটে মোতায়েন থাকছে প্রায় ২ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের সাহায্য করবে রাজ্য পুলিশের ৩৮,২৯৭ জন কর্মী।
বুথ ভিত্তিক নিরাপত্তার ফর্মুলা:
একক বুথ: কমপক্ষে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী।
তিনটি বুথ (একত্রে): ১ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী।
পাঁচটি বুথ (একত্রে): ২ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী।
শহর কলকাতার নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী। শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরে ১৬০ এবং ডায়মন্ড হারবারে ১৩৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করে কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশন। পূর্ব বর্ধমানেও রেকর্ড ২৬০ কোম্পানি বাহিনী নামানো হয়েছে।
৩. কমিশনের বিশেষ নজরদারি ও হেল্পলাইন
নিউটাউনের স্পেশাল কন্ট্রোল রুম থেকে গোটা রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে। কোথাও কোনও অশান্তির খবর পেলেই যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিম (QRT)।
সাধারণ ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলোর অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য সিআরপিএফের আইজি তথা রাজ্য ফোর্স কোঅর্ডিনেটর বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছেন। ভোটের দিন কোনও সমস্যা হলে নিচের নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করা যাবে:
মোবাইল: ৮৪২০২৭২১০১, ৮৪২০২৭২৩৪৩
ল্যান্ডলাইন: ০৩৩-২৩৬৭১১১৭
৪. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও শেষ কথা
শেষ মুহূর্তের এই ভোটার তালিকা সংশোধন এবং অফিসারদের রদবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, ট্রাইব্যুনালের নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের সংখ্যা নিয়ে কমিশন কেন আগে স্পষ্ট তথ্য দেয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের নজর বুথ স্তরের সংগঠনের ওপর।
নিরাপত্তার এই পাহাড়প্রমাণ কড়াকড়ি কি পারবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট উপহার দিতে? না কি শেষ মুহূর্তের এই 'সাপ্লিমেন্টারি' তালিকা নতুন কোনও বিতর্কের জন্ম দেবে? সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামীকালের ইভিএম বন্দি জনমতে। আপাতত গোটা রাজ্যের নজর বুধবারের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে।
এক নজরে দ্বিতীয় দফা:
আসন সংখ্যা: ১৪২
জেলা সংখ্যা: ৭
মোট কেন্দ্রীয় বাহিনী: প্রায় ২ লক্ষ
মোট রাজ্য পুলিস: ৩৮,২৯৭ জন
ভোট শুরু: সকাল ৭টা।
