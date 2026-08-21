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গভীর রাতে ৩০ হাতির দল এগিয়ে এল! আতঙ্কে টাওয়ার থেকে নামতে গিয়েই... সিঁড়ি থেকে পা পিছলে...হাড়হিম

Deadly Elephant Attack in North Bengal: হাতির হানায় তীব্র আতঙ্ক! হাতি তাড়াতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। গভীর রাতে প্রায় ৩০টি হাতির একটি দলকে জমির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তড়িঘড়ি টাওয়ার থেকে নামতে যান তিনি। তখনই ঘটে যায় মর্মান্তিক এই ঘটনা।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:40 PM IST
গভীর রাতে ৩০ হাতির দল এগিয়ে এল! আতঙ্কে টাওয়ার থেকে নামতে গিয়েই... সিঁড়ি থেকে পা পিছলে...হাড়হিম

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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গভীর রাতে ৩০ হাতির দল এগিয়ে এল! আতঙ্কে টাওয়ার থেকে নামতে গিয়েই... সিঁড়ি থেকে পা প
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