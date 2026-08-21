/গভীর রাতে ৩০ হাতির দল এগিয়ে এল! আতঙ্কে টাওয়ার থেকে নামতে গিয়েই... সিঁড়ি থেকে পা পিছলে...হাড়হিম

অরূপ বসাক, প্রদ্যুৎ দাস: নাগরাকাটায় হাতির হানায় আতঙ্ক, টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। হাতি তাড়াতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গভীর রাতে প্রায় ৩০টি হাতির দল জমির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তড়িঘড়ি টাওয়ার থেকে নামতে যান। একই ঘটনায় হাতির তাড়া খেয়ে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল আরও দু’জনের। ওদিকে, জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি হাতি। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি রাজগঞ্জের সরকারপাড়া হয়ে সারিয়াম ও বুড়িমোড় এলাকায় পৌঁছয়। এরপর একটি চা বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেয় হাতিটি।
টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু
হাতি তাড়াতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। একই ঘটনায় হাতির তাড়া খেয়ে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল আরও দু’জনের। হাতির দলের তাণ্ডবে প্রায় ৭০ বিঘা জমির ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনায় নাগরাকাটার ছাড়টন্ডু গোট বস্তি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুনীল ওঁরাও (৪০)। তাঁর বাড়ি সুলকাপাড়া বাজারে। রাতে নিজের ছয় বিঘা জমির ধানখেতের মাঝে তৈরি টাওয়ারে শুয়ে ছিলেন তিনি। গভীর রাতে প্রায় ৩০টি হাতির দল জমির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তড়িঘড়ি টাওয়ার থেকে নামতে যান। সেই সময় সিঁড়ি থেকে পা পিছলে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে হাতির তাড়া খেয়ে পড়ে আহত হন জয়বাহাদুর তামাং (৪৫) ও অর্জুন ছেত্রি (৪৯)। দু’জনেরই হাত ভেঙেছে। বন দফতরের পক্ষ থেকে এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।
জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতি
জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতি, আতঙ্ক রাজগঞ্জে। জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি হাতি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি রাজগঞ্জের সরকারপাড়া হয়ে সারিয়াম ও বুড়িমোড় এলাকায় পৌঁছয়। এরপর একটি চা-বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেয় হাতিটি। হাতি লোকালয়ে ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলাকোবা ও আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা।
বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে
পাশাপাশি রাজগঞ্জ থানার পুলিসও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। হাতিকে দেখতে ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এইভাবে গ্রামে হাতি ঢুকে পড়ার ঘটনা আগে দেখা যায়নি। ফলে হাতিকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত হাতিটির কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন আধিকারিক রাজীব লামা। তিনি জানান, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে চলে এসেছে। বর্তমানে রাজগঞ্জের বুড়িমোড় এলাকায় একটি চা-বাগানে হাতিটি অবস্থান করছে। বন দফতরের কর্মীরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।
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