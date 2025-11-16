Elephants in Dooars: রাস্তার উপর হাতির দল! জঙ্গলের অপূর্ব সৌন্দর্যে বিস্ময়স্তব্ধ এলাকাবাসী, পর্যটকদল...

Elephants in Dooars: রাস্তার উপর হাতির দল! জঙ্গলের অপূর্ব সৌন্দর্যে বিস্ময়স্তব্ধ এলাকাবাসী, পর্যটকদল...
অরূপ বসাক: ডুয়ার্সের চাপড়ামারি জঙ্গলে ধরা পড়ল অপূর্ব এক দৃশ্য-- রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিশাল হাতির দল, আর তাদের মাঝখানে টলমল পায়ে হাঁটা এক আদুরে শাবক। মুহূর্তটি যেন ডুয়ার্সের প্রকৃতির হাতে আঁকা এক জীবন্ত ছবি।
মুগ্ধ পর্যটক
দূর-দুরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা (Tourists) গাড়ি থামিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন; কেউ ক্যামেরায় বন্দি করেন, কেউ আবার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন জঙ্গলের নিস্তব্ধ সৌন্দর্য।
ডুয়ার্সের আকর্ষণ
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, চাপড়ামারি জঙ্গলে এই হাতি দেখা এখন ডুয়ার্স ভ্রমণের বড় আকর্ষণ। প্রকৃতির সান্নিধ্য, শান্ত পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর এমন কাছ থেকে দর্শন-- এই অঞ্চলকে পর্যটকদের কাছে আরও মনোমুগ্ধকর করে তুলছে। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি পর্যটকদের অনুরোধ-- দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় না করা ও হর্ন না বাজানোর জন্য, যাতে প্রাণীরা স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পারে।
সত্যিই স্বর্গ
চাপড়ামারি, লাটাগুড়ি, গরুমারার এই জঙ্গলাঞ্চল ডুয়ার্স পর্যটনের অন্যতম জনপ্রিয় কেন্দ্র। আজকের এই দুর্লভ হাতি দর্শন যেন আবারও মনে করিয়ে দিল-- ডুয়ার্স শুধু ঘোরার জায়গা নয়, অনুভবেরও স্থান। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীকে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁদের জন্য এ সত্যিই এক স্বর্গ। হাতির দলটি কিছুক্ষণ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে, রাস্তা পার করে আবার জঙ্গলে ফিরে যায়।
