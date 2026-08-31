Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বেতন না পেলে খাব কী... জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, সুপ্রিম নির্দেশের পর যোগ্য শিক্ষকদের কাতর আর্তি

'বেতন না পেলে খাব কী... জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে', সুপ্রিম নির্দেশের পর যোগ্য শিক্ষকদের কাতর আর্তি

Supreme Court SSC Order: আজ অন্তর্বর্তী নির্দেশে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আজকের নির্দেশের পর ১৭ হাজার যোগ্য শিক্ষক ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকবেন। তবে এটাই শেষ সুযোগ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 31, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:39 PM IST
'বেতন না পেলে খাব কী... জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে', সুপ্রিম নির্দেশের পর যোগ্য শিক্ষকদের কাতর আর্তি
Image Credit: সুমন বিশ্বাস (বাঁদিকে) ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা নাথ (ডানদিকে)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রক্তাক্ত ভারতের আকাশ: কোটি কোটি দেশবাসীর মাথায় হাত, মাসের শেষে শেষ টাকাটুকুও গেল
2
3
4
5