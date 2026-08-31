'বেতন না পেলে খাব কী... জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে', সুপ্রিম নির্দেশের পর যোগ্য শিক্ষকদের কাতর আর্তি

বিধান সরকার ও ভবানন্দ সিং: "যতই মানসিক শক্তি থাকুক, বেতন না পেলে খাব কি?" বলছেন হুগলির যোগ্য শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। ওদিকে রায়গঞ্জের শিক্ষিকা কৃষ্ণ মৃত্তিকা নাথের কথায়, "জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।" সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত বেড়েছে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ। আর তারপরই একদিকে সাময়িক স্বস্তি, আরেকদিকে হতাশা ঝরে পড়ল রাজ্যের দুই জেলার দুই শিক্ষক-শিক্ষিকার গলায়।
একদিকে হুগলির যোগ্য শিক্ষক সুমন বিশ্বাস বলেন, "আজ স্কুলে যেতে পারিনি চিন্তায়। যতই মানসিক শক্তি থাকুক বেতন না পেলে খাব কি? ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকারকে। তবে চাইব যারা বৈধ শিক্ষক ছিল ২০১৬ সালের প্যানেলে, তাদের চাকরি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক।" সুমন বিশ্বাস আরও বলেন, "তৃণমূল সরকার সুপ্রিম নির্দেশে যে এসএসসি পরীক্ষা নিয়েছিল তাও ত্রুটিপূর্ণ। রাজ্য সরকারও বলছে! কারণ ২০১৬ সালে অনেক এমন বিষয়ে চাকরি পেয়েছিলেন শিক্ষকরা, যে বিষয়গুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার মানবিক হয়ে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরত দিক। গত এক বছরে একজনও টেইন্টেড পাওয়া যায়নি। তাহলে বাকিরা সব আনটেইন্টেড। যোগ্য হয়েও কেন চাকরি চলে যাবে? যারা মারা গেলেন, তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছি। সেগুলোর কী হবে? আশা করি সরকার সেটা বুঝবে।"
ওদিকে রায়গঞ্জের দেবীনগর কে. সি. আর বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা কৃষ্ণ মৃত্তিকা নাথের তীব্র আপত্তি সাময়িক স্বস্তি কথাটায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চাকরি না ফেরালে আবার পথে নেমে আন্দোলন হবে। সিস্টেমের কাছে স্বস্তি দেওয়ার আবেদন কৃষ্ণ মৃত্তিকার। প্রসঙ্গত, রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আজ অন্তর্বর্তী নির্দেশে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আজকের নির্দেশের পর ১৭ হাজার যোগ্য শিক্ষক ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকবেন। ফলে সাময়িক স্বস্তি মিলেছে।
সুপ্রিম কোর্ট বলে, এটাই শেষ সুযোগ। এই সময়ের মধ্যে নিয়োগ শেষ করতে হবে। এসএসসি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি এবং ডি সব নিয়োগ শেষ করতে হবে। বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার জানায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, আরও কিছুটা সময় লাগবে।
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