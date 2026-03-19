Mamata Banerjee: 'পশ্চিমবঙ্গে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা, বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে': কমিশনে বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee Slams On ECI: পশ্চিমবঙ্গের কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা? অঘোষিত ইমার্জেন্সি? কার্যত প্রেসিডেন্ট রুল? এ নিয়ে কী বললেন ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী? তিনি সোশ্যালে এক দীর্ঘ পোস্ট করেছেন এ নিয়ে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 19, 2026, 04:05 PM IST
ভয়ংকর অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রী। কী বললেন তিনি? (ফাইল ছবি)

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ভোটের (West Bengal Assembly Election 2026) আগে ফের গরম বাংলার হাওয়া। অফিসারদের ব্যাপক রদবদল ঘিরে কড়া প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর (CM Mamata Banerjee)। তিনি বললেন, যেভাবে কমিশন কাজ করছে, তা কার্যত অঘোষিত ইমার্জেন্সির (Emergency) মতো। এবং তা কার্যত প্রেসিডেন্ট রুলের (President's Rule) সামিল। যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তা করা হচ্ছে গণতন্ত্রের (Democracy) আদর্শকে না মেনে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, যে-যে অফিসারদের সরানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে, তাঁদের কোনও ইলেকশনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না, অথচ তাঁদেরকেই দেখা যাচ্ছে অন্য রাজ্যে ইলেকশনের অবজার্ভার করে পাঠানো হচ্ছে!

পশ্চিমবঙ্গের কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা?

দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি ও বিধাননগরের পুলিস কমিশনারদের  অন্য রাজ্যের অবজার্ভার করে পাঠানো হচ্ছে সেখানে অন্য কাউকে না বসিয়ে, অর্থাৎ, সেই পদগুলি পুরোপুরি  ফাঁকা রেখে। যখনই এই বিষয়টা সামনে আসছে, তখনই আবার দেখা যাচ্ছে যে, তারা তাড়াতাড়ি করে কারেকশন করছে! এটা কোনও শাসনব্যবস্থা হতে পারে না, এর মাধ্যমে একটা সংস্থার কর্তৃপক্ষের অপদার্থতাই প্রকাশ পায়। এটা হঠাৎ করে ঘটা কোন ঘটনা নয়, এটা বোঝাচ্ছে যে, এর মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গের কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে!

কী লিখেছেন পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী?

'নির্বাচন কমিশন যেভাবে বাংলাকে আলাদাভাবে বেছে নিয়ে নিশানা করেছে, তা শুধু নজিরবিহীনই নয়-- তা গভীর উদ্বেগের। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এডিজি, আইজি, ডিআইজি, জেলাশাসক (ডিএম) এবং পুলিস সুপার-সহ (এসপি) ৫০ জনেরও বেশি শীর্ষ আধিকারিককে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং এটি চরম পর্যায়ের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

'যেসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ থাকার কথা, তাদের এই সুপরিকল্পিত রাজনৈতিকীকরণ সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত। এমন একটি সময়ে যখন চরম ত্রুটিপূর্ণ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া চলছে এবং ইতিমধ্যেই ২০০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে, তখন কমিশনের এই আচরণে একটি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব এবং রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ প্রতিফলিত হয়, যা বাংলার মানুষকে ক্রমাগত ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

'মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করে এখনও পরিপূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি, যা নাগরিকদের উদ্বিগ্ন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে, আইবি (IB), এসটিএফ (STF) এবং সিআইডি (CID)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি থেকে বাছাই করে করে শীর্ষ আধিকারিকদের সরিয়ে দিয়ে রাজ্যের বাইরে পাঠানো হচ্ছে, যা বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোকে পঙ্গু করার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার দিকেই আঙুল তোলে।

'বিজেপি এত মরিয়া কেন? কেন বাংলা ও বাংলার মানুষের উপর এই অবিরাম আক্রমণ? স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও নাগরিকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য করে তারা কী আনন্দ পায়?

'কমিশনের পদক্ষেপে এই ধরনের স্ববিরোধিতা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পূর্ণ পতনকে উন্মোচিত করে। তারা দাবি করে, অপসারিত আধিকারিকদের নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়, অথচ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই একই আধিকারিকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়। শিলিগুড়ি এবং বিধাননগরের পুলিস কমিশনারদের জায়গায় বিকল্প কাউকে নিয়োগ না করেই তাঁদের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করায়, দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরাঞ্চল কার্যতই নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই চরম গাফিলতি প্রকাশ্যে আসার পরই তড়িঘড়ি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। এ কোনো সুশাসন নয়। এটি বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি এবং চরম অযোগ্যতা, যাকে ক্ষমতার মোড়কে চালানো হচ্ছে।

'এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং জোরজুলুম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারসাজির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ দখল করার একটি সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র। আমরা যা দেখছি তা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দ্বারা পরিচালিত একটি অঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের এক অপ্রকাশিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়; এর সঙ্গে গণতান্ত্রিক নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

'বাংলার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি এখন জবরদস্তি, ভীতিপ্রদর্শন, কারসাজি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহারের মাধ্যমে এই রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছে।

'আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই সমস্ত আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারবর্গের পাশে পূর্ণ সংহতি নিয়ে দাঁড়াচ্ছি, যাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের সেবা করার জন্যই কেবল এই আক্রোশের শিকার হচ্ছেন। বাংলা কখনোই কোনো ভীতিপ্রদর্শনের কাছে মাথা নত করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

'বাংলা লড়বে, বাংলা প্রতিরোধ গড়বে এবং এই মাটিতে কোনো বিভাজনমূলক ও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিটি চেষ্টাকে বাংলা চূড়ান্তভাবে পরাজিত করবে।'

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

