Bengal Weather Update: জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭°? শীতের বিদায়লগ্নেই গ্রীষ্মের এহেন রোষনেত্র কেন? আবহবিদেরা শোনাচ্ছেন ভয়ংকর কথা...

Bengal Weather Update: জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭°? শীতের বিদায়লগ্নেই গ্রীষ্মের এহেন রোষনেত্র কেন? আবহবিদেরা শোনাচ্ছেন ভয়ংকর কথা...
West Bengal Winter Weather Updates: মঙ্গলবার রাতে ছিল ১৫.৬ ডিগ্রি। গত রাতে অর্থাৎ, বুধবার সেটা এক ধাক্কায় বেড়ে হয়েছিল ১৬.৮ ডিগ্রি! অর্থাৎ, এক রাতেই পারদ-উত্থান ১.২ ডিগ্রি! জানুয়ারিতে এরকম প্রায় অবিশ্বাস্য! আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে ২৭ ডিগ্রি স্পর্শ করবে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ২০২৬ সাল কি এবারে সবচেয়ে বেশি গরমের বছর হতে চলেছে?
অয়ন ঘোষাল: শীতের বিদায়বেলা (End of Winter) কি আসন্ন? পরিস্থিতি অনেকটা তেমনই। কেননা, গতরাতে মরসুমে প্রথমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৭ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই ছিল। যা ইঙ্গিত দিচ্ছে, শীত এবার বিদায়ী। এত তাড়াতাড়ি গরম (Summer) পড়ে যাবে? শীতের পরে এবার গরম (Heat) নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। শোনা যাচ্ছে, এবার এল নিনো প্রভাবে (El Nino Effect) ভালোই গরম পড়তে পারে।
২০২৬ কি হতে চলেছে উষ্ণ বছর?
গতরাতে মরসুমে প্রথমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৭ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। শীতের বিদায়বেলা আসন্ন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাতে এবং ভোরে শীতের ন্যূনতম আমেজ কার্যত গায়েব হবে। মার্চ থেকেই তীব্র গরম। এপ্রিলে ফের তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি। ২০২৬ সালে ফিরছে উষ্ণ বছর, সৌজন্যে এল নিনো।
জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭?
পরশু অর্থাৎ, মঙ্গলবার রাতের ১৫.৬ ডিগ্রি পারদ গতরাতে অর্থাৎ, বুধবার এক ধাক্কায় বেড়ে ১৬.৮ ডিগ্রি হয়েছে। অর্থাৎ, এক রাতে পারদ-উত্থান ১.২ ডিগ্রি। দিনের পারদও ২৪ ঘণ্টায় কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে ২৭ ডিগ্রি স্পর্শ করবে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭ ছুঁয়ে ফেলার অর্থ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই দিনের পারদ ৩২ বা ৩৪ এর ঘরে পৌঁছে রীতিমতো গরমের অনুভূতি দিতে চলেছে।
উত্তরে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা?
শক্তিশালী পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে আজ থেকে উত্তরবঙ্গে আংশিক হাওয়া বদল। দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাত। সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। তার প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ে। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নীচের দিকের জেলায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত
জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার অবস্থান। নতুন করে আরও এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসবে ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখাটি সৌরাষ্ট্র কচ্ছ এবং রাজস্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
কুয়াশা
দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে বিক্ষিপ্ত ভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কুয়াশার সম্ভাবনা কম থাকবে আগামী কয়েকদিন। কলকাতা-সহ বাকি জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা।
শীতের আমেজ
শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। সামান্য ওঠানামা করছে তাপমাত্রা। উপকূল ও মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েকদিন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে।
শৈত্য প্রবাহ এবং
শৈত্য প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার দাপট রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমতলের রাজ্য গুলিতে। শৈত্য প্রবাহ পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানাতেও। কুয়াশার দাপট বাড়তে পারে শুক্রবারে বেশি। হিমাচল প্রদেশেও শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা।
