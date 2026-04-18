Engineer Student Death: করাল ক্যাম্পাস: হস্টেলের ছাদ থেকে ঝাঁপ মেধাবী জয়ের, এক বছরে ৮ অপমৃত্যুতে কাঁপছে IIT

Engineer Student Death: করাল ক্যাম্পাস: হস্টেলের ছাদ থেকে ঝাঁপ মেধাবী জয়ের, এক বছরে ৮ অপমৃত্যুতে কাঁপছে IIT
Kharagpur IIT College: আবারও খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য জড়িয়ে। অটল বিহারি বাজপেয়ি (ABV) হল থেকে শনিবার সকালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে পুলিস।
ই গোপী: খড়গপুর আইআইটি-তে (IIT Kharagpur) ছাত্র মৃত্যুর মিছিল থামছেই না। এবার অটল বিহারি বাজপেয়ি (ABV) হলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক ছাত্র। শনিবার ভোরের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চত্বরে।
পুলিস ও আইআইটি সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রের নাম জয়বীর সিং দোদিয়া (২১)। তিনি গুজরাতের আমদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। যদিও জয়বীর ক্যাম্পাসের 'নেহেরু হল'-এর থাকতেন। তবে শনিবার সকালে তাঁকে 'এভিবি হল'-এর কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।
আরও পড়ুন:Nadia Horror: রেললাইনের পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার মহিলার বিবস্ত্র দেহ, ভোটের আবহে শিউরে ওঠা সকাল
প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, জয়বীর এভিবি হলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত হিজলি পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বি.সি. রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
কেন ওই মেধাবী ছাত্র আত্মহননের পথ বেছে নিলেন, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। পুলিশ তাঁর ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে। একইসঙ্গে তাঁর সহপাঠী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চলছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
খড়গপুর আইআইটি-তে গত এক বছরে একের পর এক ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এই নিয়ে প্রায় ৮জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেন। ২০২৫ খড়গপুর আইআইটি মৃত্যু ছাত্রের-- ১২ জানুয়ারি রবিবার, শোয়ান মালিক।
২১ এপ্রিল রবিবার, অনিকেত ওয়ালকার।
৪ মে রবিবার, মহম্মদ আসিফ কামার।
১৮ জুলাই শুক্রবার, ঋতম মণ্ডল।
২২ জুলাই, চন্দ্রদ্বীপ পাওয়ার।
২০ সেপ্টেম্বর, হর্ষ কুমার পান্ডে। চলতি বছরে পাঁচ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ৭ ডিসেম্বর পুরি রেলগেট থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভট্টরাম শরণ কুমারের দেহ।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: ঘনাচ্ছে গভীর ঘূর্ণাবর্ত, টানা সাতদিন ব্যাপক দুর্যোগ: রাজ্যজুড়ে তুমুল ঝড়বৃষ্টি
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)