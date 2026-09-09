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'মমতাদিদিকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু...' পুরসভার চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন দাপুটে তৃণমূল নেতা

English Bazar Municipality: 'আগামীদিনে যেমন ভাবে বৃষ্টি হবে, তেমন ভাবে ছাতা ধরব। সময় কথা বলবে। যেমন যেমন পরিস্থিতি আসবে, তেমন তেমন চলব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:39 PM IST
'মমতাদিদিকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু...' পুরসভার চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন দাপুটে তৃণমূল নেতা
Image Credit: পুরসভার চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন দাপুটে তৃণমূল নেতা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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