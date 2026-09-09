'মমতাদিদিকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু...' পুরসভার চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন দাপুটে তৃণমূল নেতা

রণজয় সিংহ: পুরভোটের আগেই পদত্যাগ! সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এবার স্বেচ্ছায় মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য়, 'আগামীদিনে যেমন ভাবে বৃষ্টি হবে, তেমন ভাবে ছাতা ধরব। সময় কথা বলবে। যেমন যেমন পরিস্থিতি আসবে, তেমন তেমন চলব'। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমি মমতাদিদিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আগামী দিনে মমতাদি বললেও আমি তৃণমূলের হয়ে আর ভোটে দাঁড়াব না'।
জমানা বদলেছে। কিন্তু মালদহে রাজনীতিতে কৃষ্ণেন্দুর দাপট অব্যাহত। বাম আমলে কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন তিনি। পরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী, একাধিকবার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান। এদিন পদত্যাগপত্র হাতে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, এটা আমাদের জীবনে একটা ঘটনা যে আমাকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হল। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, কখনই বলব না। কিছু জিনিস গোপন রাখতে হয়। আমাদেরকে সময় অনুযায়ী চলতে হবে। সময় যেভাবে নির্দেশ দেবে সেইভাবে চলতে হবে। দুটি সরকার চলে গিয়েছে, সিপিএম সরকার, তৃণমূল সরকার। বিজেপি সরকার এসেছে, স্বাভাবিকভাবেই যখন সরকার পরিবর্তন হয়, তখনই নতুন বাতাবরণ তৈরি হয়। সেই বাতাবরণকে মাথায় রেখে চলতে হবে'।
পদত্যাগী চেয়ারম্য়ান নিজেই জানান, 'পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে গেলে একটা মিটিং ডাকতে হবে। ভাইস চেয়ারম্যান ডাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সম্মতি দিলে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে'। কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল? বলেন, 'কাজ করতে অসুবিধা নয়, পরিস্থিতির অসুবিধা হচ্ছিল। আমি মনে করি ফ্রি হ্যান্ড থাকা উচিত, সেটা অসুবিধা হচ্ছিল। আমার জীবনে সংগ্রাম গিয়েছে। অনেকবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি, কেস খেয়েছি। জেলে ছিলাম অনেক দিন। ভয় তে করিনি। কী কারণে করছি, বলব না। পরিস্থিতি বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত। অনেকে তো আমাকে এখান থেকে নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। এখন ওরাই নির্বাসনে চলে গিয়েছে'।
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