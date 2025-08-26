English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Father Killed Daughter: বাবা না জল্লাদ! মেয়ে হয়েছে বলে রাগ, তিন মাসের একরত্তিকে গ*লা টি*পে খু*ন...

Siliguri: মেয়ে জন্মানোর পর থেকেই বাড়িতে অশান্তি! সেই রাগেই তিন মাসের মেয়েকে গলা টিপে খুন করল বাবা। ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়িতে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 26, 2025, 11:50 AM IST
Father Killed Daughter: বাবা না জল্লাদ! মেয়ে হয়েছে বলে রাগ, তিন মাসের একরত্তিকে গ*লা টি*পে খু*ন...

নারায়ণ সিংহ রায়: প্রকাশ নগরে সাড়ে তিন মাসের শিশু কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করল বাবা। অভিযুক্ত বাবার নাম রাহুল মাহাতো। শিলিগুড়ি থানার পুলিসের হাতে অভিযুক্ত বাবাকে তুলে দিল শিশুটির মা ও এলাকাবাসী।

আরও পড়ুন:Minor Death: মাত্র দশ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা! আচমকাই রান্নাঘরে মিলল পল্লবের ঝু*লন্ত দে*হ... কী এমন হল?

অভিযোগ,কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকেই মেয়েকে মেরে ফেলবে বলে প্রায়শই এমন হুমকি দিত বলে অভিযুক্ত বাবা রাহুল মাহাতো। আজ সকালে বাড়িতেই ছোট্ট মেয়েকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তার মা। মৃতের মায়ের অভিযোগ, বালিশ চাপা দিয়ে কন্যা সন্তানকে খুন করেছে বাবা। ঘটনাটি শিলিগুড়ির প্রকাশনগরের।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকেই বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন অশান্তি করত রাহুল মাহাতো। অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতেও খেলাধুলা করছিল ছোট্ট ওই কন্যা সন্তান। আজ সকালে শিশুটির মা দেখে শিশুটি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা অমৃতা মাহাতো শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা জানায়, শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে তাদের অনুমান।

আরও পড়ুন:Donald Trump on Indian Tariffs: ভারতকে গুঁতোর পর গুঁতো, রাগ কমছেই না ট্রাম্পের! ফের ২৫% বাড়তি ট্যারিফ...

এদিকে অভিনয় করে শিশুটির বাবা নিজেও এসেছিল হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকের বক্তব্যের ভিত্তিতে শিশুটির মা প্রিয়াঙ্কা কুমারী সবকিছু বুঝতে পারে এবং অভিযুক্ত স্বামীকে আটকে রাখতে অনুরোধ করে। এরপর হাসপাতাল এর দায়িত্ব থাকা পুলিস কর্মীরা এসে অভিযুক্তকে আটকে রাখে এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিসকে খবর দেয়। শিলিগুড়ি থানার পুলিস অভিযুক্ত শিশুর বাবাকে আটক করে। অপরদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছে মৃত শিশুর মা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করছে শিলিগুড়ি ও  ভক্তিনগর থানার পুলিস।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Father killed daughterতিন মাসের শিশু খুনমেয়েকে হত্যাশিশুহত্যা খবরBengali crime news
পরবর্তী
খবর

Minor Death: মাত্র দশ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা! আচমকাই রান্নাঘরে মিলল পল্লবের ঝু*লন্ত দে*হ... কী এমন হল?
.

পরবর্তী খবর

Sachin Tendulkar Identity: ভারতীয় নন সচিন...! প্রমাণ করতে 'আধার পাঠাতে হবে?', আতঙ্...