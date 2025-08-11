Epic Card Controversy: একই এপিক নম্বরে নাম এক, ছবি আলাদা! SIR শুরু হওয়ার আগেই তীব্র চাঞ্চল্য...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Epic Card SIR: বাড়ির আর সবার ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও তাঁর নাম অজ্ঞাত কারণে বাদ যায় গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুটিয়া তেঘরিয়া ১১৯ নম্বর বুথ থেকে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 11, 2025, 06:48 PM IST
মনোজ মণ্ডল: একই এপিক নম্বরে নাম এক, ছবি আলাদা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যেতেই সামনে এল গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া তেঘরিয়া এলাকার ১১৯ নম্বর বুথের এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক ব্যক্তির ভোটার কার্ডের নাম্বার পরিবর্তন করে এবং ঠিকানা পরিবর্তন করে নিজের ছবি বসিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠল অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ফলে আসল ভোটার যিনি তাঁর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া তেঘরিয়া এলাকার ১১৯ নম্বর বুথের পরিমল বিশ্বাস গাইঘাটা ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁর নাম তোলার জন্য।

এ যেন ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা। অভিযোগ, দীর্ঘ ১০ বছরের উপর বার বার তিনি ভোট দিতে যাচ্ছেন কিন্তু ফিরে আসছেন ভোট না দিয়েই। অনেক জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করলেও তাঁর ভোট আদৌ কোথায় আছে তিনি জানতে পারেননি। অভিযোগ, বাড়ির আর সবার ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও তাঁর নাম অজ্ঞাত কারণে বাদ যায় গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুটিয়া তেঘরিয়া ১১৯ নম্বর বুথ থেকে। এরপর তিনি ২ সপ্তাহ আগে স্থানীয় অনলাইনে গিয়ে চেক করলে দেখতে পান তাঁর নাম, বাবার নাম, ভোটার আই কার্ড নম্বর একই রয়েছে বারাসাত লোকসভার অন্তর্গত রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভার ১০২ নম্বর বুথে। ওই বুথের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর ৪১৩-তে নাম রয়েছে। 

কিন্তু পরিমল বাবু জানিয়েছেন, তিনি কখনওই স্থানান্তরের আবেদন করেননি তথাপি কেন তাঁর নাম ওই তালিকায় উঠল? কস্মিনকালেও তাঁর কোনও আত্মীয়ের বাড়ি ওই অঞ্চলে নেই। এরপরই তিনি গাইঘাটা থানা এবং গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই এমন উদ্ভুতূরে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে!এই ঘটনায় গাইঘাটা তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বিশ্বাস নির্বাচন কমিশনের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন।

