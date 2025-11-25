English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারের সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। কলকাতায় চলতি মরশুমে প্রথমবার পারদ নেমে ১৬ ডিগ্রির ঘরে। তবে নভেম্বরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা কম।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 25, 2025, 09:32 AM IST
Bengal Weather Update: হারানো শীতের আমেজ ফিরলেও জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা এখন নয়! ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কয়েকদিন পরই হাওয়ার বড় পরিবর্তন...

অয়ন ঘোষাল: চলতি মরশুমে প্রথমবার ১৬ ডিগ্রির ঘরে নামল কলকাতার রাতের পারদ। পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় ১৩ বা ১৪ ডিগ্রির ঘরে নেমে এল পারদ। হারিয়ে যাওয়া শীতের আমেজ অনেকটাই ফিরল রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র। দার্জিলিং ৪.৪ ডিগ্রি।

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার:

দক্ষিণ আন্দামান সাগরের গভীর নিম্নচাপ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। জানিয়েছে ভারতের মৌসম ভবন। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে সেনিয়ার। নাম দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যার অর্থ সিংহ। নভেম্বর মাসের শেষে বিশাখাপত্তনম এর কাছাকাছি ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা।

বাংলায় কী প্রভাব?

ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য আন্দামান সাগরে সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের। 

জাঁকিয়ে শীত কবে?

বঙ্গে আপাতত আরও ৪ দিন শুষ্ক মনোরম আবহাওয়া। কোন কোন জেলায় সকালে কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। কয়েকদিন পর আজ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ফিরল শীতের আমেজ। তবে নভেম্বরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা কম। তার জন্য অপেক্ষা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের।

কুয়াশার দাপট:

আগামী ৩/৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই খুব সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে।

দক্ষিণবঙ্গ: 

দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় গড়ে ১ ডিগ্রি কমল রাতের পারদ। মাঝে কয়েকদিনের জন্য দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে চলে গিয়েছিল। আগামী কয়েকদিনে ফের তা স্বাভাবিক বা তার সামান্য নিচে নামতে চলেছে। ফলে কিছুটা হলেও ফিরতে চলেছে হালকা শীতের আমেজ। বৃহস্পতিবারের পর রাজ্যের উপকূল ও লাগোয়া কিছু জেলায় মেঘলা আকাশ এবং সামান্য বৃষ্টির সম্ভবনা। সপ্তাহান্তে বাড়তে পারে জলীয় বাষ্পের পরিমান। 

উত্তরবঙ্গ: 

উত্তরে গতকাল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে গিয়েছে। ফলে নতুন করে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে। শৈলরানী দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

কলকাতায়:

কলকাতায় চলতি মরশুমে প্রথমবার পারদ নেমে ১৬ ডিগ্রির ঘরে। গতকাল শহরে রাতের তাপমাত্রা ১৬.৪ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি কম। কাল দিনের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি কম। 

বৃষ্টির লাল সতর্কতা:

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা। কেরালা ও মাহেতে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতিভারী বৃষ্টি তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। 
ভারী বৃষ্টির সতর্কতা লাক্ষাদ্বীপ ও সংলগ্ন এলাকায়। আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। মধ্য বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকাতেও সমুদ্র উত্তাল থাকবে। কোমোরিন, গাল্ফ অফ মানার, উত্তর তামিলনাড়ু উপকূলে সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মধ্য দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশে ঝড়ের গতিবেগ ৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে।

