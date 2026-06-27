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প্রত্যেক স্কুলকে এটা করতেই হবে, যোগ দিতে হবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই: বড় নির্দেশিকা সরকারের

Bharatiya Bhasha Camp: ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে স্কুলগুলিকে রিপোর্ট দিতে হবে সরকারকে। কী কী শেখানো হবে ক্যাম্পে? এতে কীভাবে উপকৃত হবে এরাজ্যের পড়ুয়ারা?

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:04 PM IST
প্রত্যেক স্কুলকে এটা করতেই হবে, যোগ দিতে হবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই: বড় নির্দেশিকা সরকারের
Image Credit: ফাইল ফোটোSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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