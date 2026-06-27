/প্রত্যেক স্কুলকে এটা করতেই হবে, যোগ দিতে হবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই: বড় নির্দেশিকা সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সব ছাত্রছাত্রীদের যোগদানই বাধ্যতামূলক! রাজ্যের স্কুলগুলিকে শিক্ষা দফতরের বড় নির্দেশিকা। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০ অনুযায়ী ‘পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনে’ রাজ্যের সমস্ত স্কুলেই পড়ুয়াদের জন্য চালু হচ্ছে ‘ভারতীয় ভাষা ক্যাম্প’। আর সেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের যোগদান বাধ্যতামূলক। এমনটাই বলা হয়েছে শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায়।
কী বলা হয়েছে নির্দেশিকায়?
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ‘ভারতীয় ভাষা ক্যাম্প’-এর আয়োজন করতে হবে। এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য কী? কী কারণে এই 'ভাষা ক্যাম্প'-এর আয়োজন? শিক্ষা দফতরের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা বিভিন্ন। মাতৃভাষা ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার সঙ্গে এরাজ্যের পড়ুয়াদের পরিচয় করানোই এই ভাষা ক্যাম্প আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য। গত ২৪ জুন এই নির্দেশিকা প্রকাশ করে শিক্ষা দফতর। যেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি স্কুলকে এই ভাষা ক্যাম্প আয়োজন করতে হবে। ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার জন্য 'ভারতীয় ভাষা ক্যাম্প'-এর আয়োজন করতে হবে। যেখানে স্কুলের সমস্ত পড়ুয়াদের যোগদান বাধ্যতামূলক। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ভাষা ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কুল ও পড়ুয়াদের সংখ্যার রিপোর্ট দিতে হবে সরকারকে। ফলে কোনও স্কুল যদি এই নির্দেশিকা না মানে বা কোনও পড়ুয়া যদি এই ক্যাম্পে যোগ না দেয়, তাহলে সে 'শাস্তির কোপে'ও পড়তে পারে, এমনও হতে পারে! মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
কী শেখানো হবে এই ভাষা ক্যাম্পে?
ছাত্রছাত্রীদের দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করানো ও মাতৃভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই এই ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে স্কুলপড়ুয়াদের কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে ভোকাবুলারি বিল্ডিংয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। মানে দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের সঙ্গে খুব সাধারণ কথোপকথনও ভাষার দক্ষ ব্যবহারে কীভাবে সুন্দর করা যায়, তা শেখানো হবে। নতুন নতুন শব্দ শেখা ও শব্দভান্ডার তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হবে।
এর পাশাপাশি অন্য ভাষায় কীভাবে কথা বলতে হয়, তার হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে নতুন ভাষা বলার জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে স্কুলপড়ুয়ারা। নতুন ভাষা শেখার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভাষার মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় ঘটানো হবে। ইতিমধ্যেই এই ভাষা ক্যাম্পের জন্য NCERT-র পক্ষ থেকে হিন্দি, বাংলা, নেপালি, সাঁওতালি এবং উর্দুর রিসোর্স মেটেরিয়ালও দিয়ে দেওয়া হয়েছে https://bbsc.ncert.org.in ওয়েবসাইটে। দেখে নিন নোটিসটি-
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