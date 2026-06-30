Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রেলস্টেশনে ধুন্ধুমার! বুলডোজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ১৬৫টি বেআইনি নির্মাণ

রেলস্টেশনে ধুন্ধুমার! বুলডোজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ১৬৫টি বেআইনি নির্মাণ

Bulldozer in Shalimar Rail Station: বহু বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হল শালিমার রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। এই উচ্ছেদ অভিযান যে হবে তা দিনকয়েক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের এ-সংক্রান্ত নোটিসও দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি গত দু-তিনদিন ধরে এলাকায় মাইকে এ নিয়ে প্রচারও করে আরপিএফ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:27 PM IST
রেলস্টেশনে ধুন্ধুমার! বুলডোজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ১৬৫টি বেআইনি নির্মাণ
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২০০৮ -এর পর সোনার দামে সবচেয়ে বড় ধস! রেকর্ড সস্তা বলেই কি এখন কিনবেন সোনা?
gold price today1 hr ago
2
Calcutta high court1 hr ago
3
India Lifts Fuel Restrictions1 hr ago
4
Hiya Dey hospitalized1 hr ago
5
Indus waters treaty1 hr ago