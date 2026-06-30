/রেলস্টেশনে ধুন্ধুমার! বুলডোজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ১৬৫টি বেআইনি নির্মাণ

দেবব্রত ঘোষ: রেলের উচ্ছেদ-অভিযান চলছেই। হাওড়া স্টেশন, টিকিয়াপাড়ার রেললাইনের পাশের অংশের পরে এবার শালিমার স্টেশন। শুরু হল শালিমার স্টেশনের বাইরে রেলের উচ্ছেদ অভিযান। আজ, মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ একাধিক বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় স্টেশনের বাইরে থাকা ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট।
আগাম সতর্কতা
প্রায় ১৬৫টি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হল শালিমারে। এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে দিন কয়েক আগে বাসিন্দাদের নোটিশ দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি গত দু-তিনদিন ধরে এলাকায় মাইকে প্রচারও করে আরপিএফ। বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়।
ব়্যাফ, জিআরপি, আরপিএফ
এরপরই মঙ্গলবার সকালে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিসবাহিনী, ব়্যাফ, জিআরপি, আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। নামানো হয় ৪টি বুলডোজার এবং একটি ক্রেন। ঘটনাস্থলে চাপা উত্তেজনায় রয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেআইনিভাবে রেলের জমি দখল করে তারা এতদিন ব্যবসা করছিল এবং থাকছিল। শালিমার স্টেশনের চারপাশে উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে এই উচ্ছেদ অভিযান।
টিকিয়াপাড়া
প্রসঙ্গত, বর্ষার আগেই রেললাইনের ধারের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এর আগে টিকিয়াপাড়ায় রেলের জমিতে গড়ে ওঠা বেআইনি ঝুপড়ি উচ্ছেদেও নেমেছে রেল। টিকিয়াপাড়া বাইপাস-সংলগ্ন এলাকায় দু’টি বুলডোজার নিয়ে চালানো হয় এই অভিযান। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল পুলিস, আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রেলের ওই জমিতে শতাধিক পরিবার ঝুপড়ি তৈরি করে বসবাস করছিল। এলাকার পাশ দিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টিকিয়াপাড়া থেকে হাওড়া স্টেশনগামী রেললাইন রয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ঝুপড়িগুলির কারণে রেললাইনের ধারে থাকা বড় নিকাশি নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে প্রতি বছর বর্ষাকালে রেলপথ এবং সংলগ্ন এলাকায় জল জমে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। সেই সমস্যা দূর করতেই দখলমুক্ত করে নালা পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেল জানিয়েছে, নিকাশি নালা পরিষ্কার করে বর্ষাকালে রেললাইনে জল জমার সমস্যা রোধ করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। বস্তি খালি করার জন্য আগেই বাসিন্দাদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল। আর তখনই শালিমার রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতেওও অবৈধভাবে দোকান চালানোর অভিযোগে ব্যবসায়ীদের উঠে যাওয়ার জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)