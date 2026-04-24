  West Bengal Assembly Election: ভোটশেষে গভীর রাতে সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ অন্ধকার মাঠে উধাও ভোটকর্মীরা

EVM Mishandling WB Assembly Election 2026: ইভিএম পরিবর্তন করার চেষ্টার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, ভোট শেষ হওয়ার পরে গভীর রাতে যখন সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ ভোট কর্মীদের হরিনারায়ণ চক স্কুলের সেক্টরে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে না গিয়ে তাঁরা ঘুরপথে অন্যত্র এক অন্ধকার জায়গায় চলে যান! কেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 24, 2026, 01:17 PM IST
কিরণ মান্না: ভোটের হার অত্যন্ত বেশি। কোনও মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। রাজ্য় জুড়ে আলোচনা চলছে বিধানসভা ভোট নিয়ে (West Bengal Assembly Election 2026)। কিন্তু এরই মধ্যে বড় অভিযোগ। রাত ১২টায় ইভিএম পরিবর্তনের (EVM Mishandling) চেষ্টার অভিযোগ উঠল বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সঠিক সেক্টরে না নিয়ে গিয়ে ঘুরপথে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রিসাইডিং অফিসার-সহ ভোট কর্মীদের পিছু ধাওয়া করে ঘিরে ধরে বিজেপি কর্মী ও প্রার্থী। এরপর তাঁদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর তর্ক-বিতর্ক বাধে, তৈরি হয় উত্তেজনা।

ঘুরপথে অন্যত্র

পশ্চিম পাঁশকুড়া বিধানসভায় ইভিএম পরিবর্তন করার চেষ্টার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতির অভিযোগ, ভোট শেষ হওয়ার পর গভীর রাতে যখন সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ ভোট কর্মীদের হরিনারায়ণ চক স্কুলের সেক্টরে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে না গিয়ে ঘুরপথে অন্যত্র অর্থাৎ, পিডব্লিউডি মাঠের এক অন্ধকার জায়গায় চলে আসে বলে অভিযোগ।

ইভিএম-সহ ভোটকর্মীদের পাহারা

খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। নির্ধারিত সেক্টর হরিনারায়ণচক স্কুলে না গিয়ে কেন ইভিএম অন্য স্থানে এল? এই নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। অন্যত্র চলে আসা গাড়িতে থাকা ইভিএম-সহ ভোটকর্মীদের পাহারা দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সহ বিজেপি প্রার্থী। ইভিএম মেশিন বদল করা চক্রান্তকারী ভোট কর্মীরা আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের আড়াল করে পুলিস কনস্টেবলকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতি।

পিডব্লিউডি মাঠে কেন?

সিডিউল অনুযায়ী ১৭২ থেকে ১৭৬ নম্বর বুথের ইভিএম এবং ১৭৮ থেকে ১৮৬ নম্বর বুথের ইভিএম সেক্টর হরিনারায়ণ চক স্কুলে যাওয়ার কথা। এই সেক্টরে ৮ থেকে ১০ টি ইভিএম জমা করার কথা। তা না করে অন্যত্র চলে যায় ইভিএম। সেক্টর দায়িত্বে থাকা আধিকারিক পরে জানিয়েছেন, হরিনারায়ণচক সেক্টরের বদলে জয় কৃষ্ণপুর বাজার সেক্টরের যাবে। তাও যদি হয় তাহলে পিডব্লিউডি মাঠে কেন? এর সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রার্থী। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছয়। এবং পুলিস পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর পেছনে চক্রান্তের কোন বিষয় থাকলে ব্যবস্থার হবে বলে জানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

