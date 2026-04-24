West Bengal Assembly Election: ভোটশেষে গভীর রাতে সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ অন্ধকার মাঠে উধাও ভোটকর্মীরা
EVM Mishandling WB Assembly Election 2026: ইভিএম পরিবর্তন করার চেষ্টার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, ভোট শেষ হওয়ার পরে গভীর রাতে যখন সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ ভোট কর্মীদের হরিনারায়ণ চক স্কুলের সেক্টরে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে না গিয়ে তাঁরা ঘুরপথে অন্যত্র এক অন্ধকার জায়গায় চলে যান! কেন?
কিরণ মান্না: ভোটের হার অত্যন্ত বেশি। কোনও মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। রাজ্য় জুড়ে আলোচনা চলছে বিধানসভা ভোট নিয়ে (West Bengal Assembly Election 2026)। কিন্তু এরই মধ্যে বড় অভিযোগ। রাত ১২টায় ইভিএম পরিবর্তনের (EVM Mishandling) চেষ্টার অভিযোগ উঠল বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সঠিক সেক্টরে না নিয়ে গিয়ে ঘুরপথে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রিসাইডিং অফিসার-সহ ভোট কর্মীদের পিছু ধাওয়া করে ঘিরে ধরে বিজেপি কর্মী ও প্রার্থী। এরপর তাঁদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর তর্ক-বিতর্ক বাধে, তৈরি হয় উত্তেজনা।
আরও পড়ুন: West Bengal Election 2026 Live: 'প্রথম দফায় ১১০ আসনই পেয়ে গিয়েছে বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী বাংলার সন্তানই' বিরাট বক্তব্য অমিত শাহ'র
ঘুরপথে অন্যত্র
পশ্চিম পাঁশকুড়া বিধানসভায় ইভিএম পরিবর্তন করার চেষ্টার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতির অভিযোগ, ভোট শেষ হওয়ার পর গভীর রাতে যখন সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ ভোট কর্মীদের হরিনারায়ণ চক স্কুলের সেক্টরে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে না গিয়ে ঘুরপথে অন্যত্র অর্থাৎ, পিডব্লিউডি মাঠের এক অন্ধকার জায়গায় চলে আসে বলে অভিযোগ।
ইভিএম-সহ ভোটকর্মীদের পাহারা
খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। নির্ধারিত সেক্টর হরিনারায়ণচক স্কুলে না গিয়ে কেন ইভিএম অন্য স্থানে এল? এই নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। অন্যত্র চলে আসা গাড়িতে থাকা ইভিএম-সহ ভোটকর্মীদের পাহারা দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সহ বিজেপি প্রার্থী। ইভিএম মেশিন বদল করা চক্রান্তকারী ভোট কর্মীরা আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের আড়াল করে পুলিস কনস্টেবলকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতি।
আরও পড়ুন: West Bengal Exit Polls: বাংলার সবচেয়ে বড় এগজিট পোল আসছে: কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে? নজর রাখুন এখানে
পিডব্লিউডি মাঠে কেন?
সিডিউল অনুযায়ী ১৭২ থেকে ১৭৬ নম্বর বুথের ইভিএম এবং ১৭৮ থেকে ১৮৬ নম্বর বুথের ইভিএম সেক্টর হরিনারায়ণ চক স্কুলে যাওয়ার কথা। এই সেক্টরে ৮ থেকে ১০ টি ইভিএম জমা করার কথা। তা না করে অন্যত্র চলে যায় ইভিএম। সেক্টর দায়িত্বে থাকা আধিকারিক পরে জানিয়েছেন, হরিনারায়ণচক সেক্টরের বদলে জয় কৃষ্ণপুর বাজার সেক্টরের যাবে। তাও যদি হয় তাহলে পিডব্লিউডি মাঠে কেন? এর সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রার্থী। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছয়। এবং পুলিস পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর পেছনে চক্রান্তের কোন বিষয় থাকলে ব্যবস্থার হবে বলে জানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)