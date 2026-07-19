/প্রায় ৪০ বছর মমতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, ২ বারের মন্ত্রী, দল ছাড়লেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

বিধান সরকার: এবার তৃণমূল ছাড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। হুগলির সপ্তগ্রামের এই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী ছিলেন। দলের বিপর্যয়ের পর একের পর এক নেতা মমতার সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে চলে গিয়েছেন। অধিকাংশ সাংসদ আবার এনসিপিআইতে যোগ দিয়ে এনডিএ শরিক হয়েছেন। নেতাদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এরকম পরিস্থিতিতে সূত্রের খবর, বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন তপন দাসগুপ্ত।
প্রায় চল্লিশ বছর রাজনীতি করেছেন মমতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন তপন দাসগুপ্ত। তিন বারের বিধায়ক, দুই বারের মন্ত্রী হয়েছেন তৃণমূল জমানায়।
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি, ফুরফুরা ডেভলপমেন্ট অথরিটি,পশুপালন দফতর, ফরেস্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন।
লড়াকু তপন হুগলি জেলা তৃণমূল সভাপতি থাকাকালীন তৃণমূলকে সাজিয়েছেন মনের মত করে। তার অনুগামী এখনও আছে জেলার সব ব্লকে। এবার বিধানসভা নির্বাচনে তাকে টিকিট দেয়নি দল। সেই থেকে অভিমান ছিল। তবে দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। এর মধ্যে রাজনীতিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অসিত মজুমদারকে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি করে তৃণমূল।
তপন দাশগুপ্ত রাজনীতি ছাড়ছেন না। সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে থাকছেন। তবে এখনই তৃণমূলের কোনও শিবিরে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে কিছু বলছেন না।
তবে আগামী দিনে সুযোগ পেলে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে সূত্রের খবর।
কেন দল ছাড়লেন তপন দাসগুপ্ত? কী বলছেন তিনি?
তপন দাসগুপ্তের বক্তব্য, বিধানসভা ভোটে তৃণমূল নেতৃত্বের যে ভূমিকা ছিল তা তাঁর ভালো লাগেনি। বারো বছর তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন, ২ বারের মন্ত্রী তপনকে এবার টিকিট দেয়নি দল। পাশাপাশি, আরও যারা দাবিদার ছিলেন তাদেরও ভোটে টিকিট দেওয়া হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভ রয়েছে। তৃণমূল ছেড়ে যারা অন্য দলে যোগ দিয়েছেন তারা যেমন কথা বলছেন তেমনটাই বলছেন তপনও। পাশাপাশি মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও তিনি প্রশংসা করছেন। তাহলে এখন কি তাঁর গন্তব্য বিজেপি? নাকি ঋতব্রত শবিরেই যাচ্ছেন? এনিয়ে তপন দাসগুপ্তর স্পষ্ট বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম রয়েছে এরকম কোনও দলেই তিনি যাবেন না। সক্রিয় রাজনীতিতে থাকছেন, কিন্তু বিজেপিতে যাবেন কিনা তা স্পষ্ট করে বলেননি।
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