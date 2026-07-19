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প্রায় ৪০ বছর মমতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, ২ বারের মন্ত্রী, দল ছাড়লেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

Bengal Ex Minister Left Party: তপন দাশগুপ্ত রাজনীতি ছাড়ছেন না। সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে থাকছেন। তবে এখনই তৃণমূলের কোনও শিবিরে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে কিছু বলছেন না।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 19, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:09 PM IST
প্রায় ৪০ বছর মমতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, ২ বারের মন্ত্রী, দল ছাড়লেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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