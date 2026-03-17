West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের তালিকা প্রকাশের আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের বড় খবর, দল ছাড়লেন একুশের বিজেপিপ্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ! তার জেরে দল ছাড়লেন মহিষাদলের বিজেপি নেতা, যিনি ২১ শের বিধানসভার পদ্মপ্রার্থী ও ছিলেন।প্রার্থী নিয়ে দলের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। তারই প্রতিবাদ করে দল ছাড়লেন মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্রের ২০২১ সালের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 17, 2026, 02:09 PM IST
প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দলত্যাগী বিজেপি নেতা

কিরণ মান্না: রবিবার আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপি। মোট ১৪৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম তালিকায় একাধিক হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করার পাশাপাশি খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছে দল। 

অন্যদিকে, প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ফের অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি ছাড়লেন মহিষাদলের প্রভাবশালী নেতা তথা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ঘটা করেই নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন তিনি। ভোটের মুখে এমন একজন পরিচিত মুখের দলত্যাগ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিজেপির সংগঠনে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দল ছাড়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, 'বিজেপি এখন আর রাজনৈতিক দল নেই, এটি একটি কর্পোরেট সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে' তার দাবি, যে আদর্শ এবং নীতি দেখে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, বর্তমানে তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ২০২১-এ এই কেন্দ্রে জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তিলক কুমার চক্রবর্তী। অন্যদিকে, তবে বিশ্বনাথের দল ছাড়াকে কটাক্ষ তৃণমূলের। 

প্রসঙ্গত, আলিপুরদুয়ারে এবার বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস। দলের সমর্থদের একাংশের অভিযোগ, টাকা বিনিময়ে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। সংগঠনের থেকে প্রার্থী বাছাইয়ের দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ারে দলের জেলা পার্টি অফিসের সামনে জমায়েত করেন বিক্ষুদ্ধ সমর্থকরা। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি দলের জেলা নেতৃত্ব।

প্রথম দফায় বিজেপির প্রার্থী তালিকা: নন্দীগ্রাম – শুভেন্দু অধিকারী
খড়গপুর সদর – দিলীপ ঘোষ
আসানসোল দক্ষিণ – অগ্নিমিত্রা পাল
শিবপুর– রুদ্রনীল ঘোষ
বরানগর– সজল ঘোষ
নৈহাটি– সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়
দেগঙ্গা– তরুণ কান্তি ঘোষ
বহরমপুর– সুব্রত মৈত্র
উত্তরবঙ্গে বিজেপি প্রার্থী
কোচবিহার উত্তর (SC) – সুকুমার রায়
শীতলকুচি (SC)– সাবিত্রী বর্মন
দিনহাটা– অজয় রায়
তুফানগঞ্জ – মালতি রাভা রায়
কুমারগ্রাম (ST)– মনোজ কুমার ওরাঁও
কালচিনি (ST)– বিশাল লামা

নজরে জঙ্গলমহল
বিনপুর (ST) – ড.প্রণত টুডু
বান্দোয়ান (ST) – লাবসেন বাস্কে
বলরামপুর – জলধর মাহাতো
মানবাজার (ST) – ময়না মুর্মু

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ।

