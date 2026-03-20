West Bengal Assembly Election 2026 TMC Candidate: 'I-PAC ২০ লাখ চায়, টাকা না দিলে প্রার্থী হয় না', টিকিট না পেয়ে বিস্ফোরক ২ বারের বিধায়ক

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Candidate: 'I-PAC ২০ লাখ চায়, টাকা না দিলে প্রার্থী হয় না', টিকিট না পেয়ে বিস্ফোরক ২ বারের বিধায়ক
Purbasthali Uttar TMC Candidate: ২০২৬-এ টিকিট না পেয়ে বিস্ফোরক বিদায়ী বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি। বিতর্কের মধ্যেই পূর্বস্থলী উত্তরে পা দিয়ে এবারের তৃণমূল প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী বলেন, "তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দায়িত্ব।"
সঞ্জয় রাজবংশী ও সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: "টাকা না দিলে প্রার্থী হয় না। আইপ্যাক আমার কাকে ২০ লক্ষ টাকা চেয়েছিল। যারা দিতে পেরেছে তারা টিকিট পেয়েছে।" ২০২৬-এ টিকিট না পেয়ে বিস্ফোরক বিদায়ী বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি। এমনকি নিজের বিধায়ক কার্যালয়ের উপর বড় বড় করে লিখলেন, "দলের বিরুদ্ধে বলতে ভয় কি?" সবমিলিয়ে চরমে বিতর্ক।
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ২০২৬-এর তৃণমূল প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতেই দেখা যায়, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৪ জন মন্ত্রী সহ মোট ৭৪ জন বর্তমান বিধায়ক। এই বাদ পড়তেই শুরু হয় ক্ষোভপ্রকাশ। অসিত মজুমদার থেকে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, টিকিট না পাওয়ার হতাশা-ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বলেন, রাজনীতি ছাড়ার কথাও।
এবার বিস্ফোরক পূর্বস্থলী উত্তরের ২ বারের বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি। একদিকে তাঁর টাকা নিয়ে প্রার্থী করার অভিযোগ আইপ্যাকের বিরুদ্ধে, পাশাপাশি দলের তরফে কারও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করার, এমনকি তাঁর নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করে নেওয়ার। তপন চ্যাটার্জি বলেন, "আমি এখন প্রাক্তন বিধায়ক। কারণ আমার সিকিউরিটি তুলে নেওয়া হয়েছে। যারা টিকিট পায়নি, সেইরকম বিধায়কদের ফোন করেছি, তাদের কারও সিকিউরিটি তোলেনি। জানি না কীসের এত রাগ আমার উপর দলের! মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।"
প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী বলছেন
ওদিকে এই বিতর্কের মধ্যেই পূর্বস্থলী উত্তরে পা রেখেছেন এবারের তৃণমূল প্রার্থী ক্ষিতিকন্যা বসুন্ধরা গোস্বামী। তিনি বলেন, "তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দায়িত্ব। উনি এই এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, সংগঠনকে মজবুত করেছেন। এলাকায় কাজ করার ওনার যে অভিজ্ঞতা সেগুলি আমার দরকার। যেহেতু আমি প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি। নাহলে আমরা চলব কী করে?"
পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের দুবারের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়কে এবার দল প্রার্থী না করায় তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। দলের প্রতি উগরে দিয়েছেন ক্ষোভ। এমনকি পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার দলীয় কার্যালয়ের সাইনবোর্ড সাদা রং দিয়ে মুছেও দিয়েছেন। দলের প্রতি তাঁর রাগ ও অভিমানের কথা নিজেই সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন তপন বাবু।
এখন পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কলকাতার বাসিন্দা বসুন্ধরা গোস্বামী বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের মাটিতে পা দিয়েই কাটোয়া এসে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। বসুন্ধরা গোস্বামী কথায়, কর্পোরেশনের নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচুর ফারাক। বাবা ক্ষিতি গোস্বামীকে বহুবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে দেখেছেন। পারবারিক সেই অভিজ্ঞতা কিছুটা কাজে দেবে বলে মনে করছেন তৃণমূল প্রার্থী।
দলনেত্রী পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে বসুন্ধরা গোস্বামীকে ভরসা করলেও পূর্বস্থলীর ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি নতুন। তবে বিজেপিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে এলাকার মানুষের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ার ডাক দিয়েই তিনি ভোট চাইবেন বলে জানান পেশায় মনোবিজ্ঞানী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী।
আরও পড়ুন, TMC Candidate: বড় খবর: ঘোষণার পরেও এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদলাচ্ছে তৃণমূল? কাকে করার প্রস্তাব?
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026 BJP Candidate: তৃণমূলের হেভিওয়েটকে উপড়াতে 'তৃণমূলের চাণক্য'কেই প্রার্থী, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় তাস
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)