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কয়লা মাফিয়া টু পুলিস কর্তা: টাকা পৌঁছানোর 'সেতু' ছিলেন মনোরঞ্জন! স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি পাচারের বিস্ফোরক তথ্য

কয়লা পাচারের টাকা কোন কোন পুলিস কর্তাদের কাছে জানতে ম্যারাথন জেরা ধৃত প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জনকে। একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্তাদের নিয়মিত কয়লা মাফিয়াদের টাকা পৌঁছে দিত মনোরঞ্জন বলে ইডি তদন্তে উঠে আসে। মনোরঞ্জনের বাড়ি ও তাঁর স্ত্রীর সংস্থায় তল্লাশি চালিয়ে এমনই তথ্য উঠে আসে। মনোরঞ্জনের স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা পাচার।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 19, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:22 AM IST
কয়লা মাফিয়া টু পুলিস কর্তা: টাকা পৌঁছানোর 'সেতু' ছিলেন মনোরঞ্জন! স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি পাচারের বিস্ফোরক তথ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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কয়লা মাফিয়া টু পুলিস কর্তা: টাকা পৌঁছানোর 'সেতু' ছিলেন মনোরঞ্জন! বিস্ফোরক তথ্য
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