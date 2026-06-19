কয়লা মাফিয়া টু পুলিস কর্তা: টাকা পৌঁছানোর 'সেতু' ছিলেন মনোরঞ্জন! স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি পাচারের বিস্ফোরক তথ্য

বিক্রম দাস: কয়লা পাচার মামলায় গ্রেফতার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল। গত বৃহস্পতিবার দীর্ঘ টানাপোড়েন এবং ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেফতার হলেন বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি। বর্তমানে তিনি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের এসবি (SB) দফতরে কর্মরত ছিলেন। তদন্তে অসহযোগিতা এবং বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি থাকার কারণেই এই পুলিস আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।
হাজিরা এড়ানোর পর সিজিও কমপ্লেক্সে গ্রেফতার
কয়লা পাচার কাণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু। এর আগে ইডির পক্ষ থেকে তাঁকে একাধিকবার তলব করা হলেও, তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। অবশেষে গতকাল, বৃহস্পতিবার কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে আসেন তিনি। সেখানে ইডি আধিকারিকরা তাঁকে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালান। কিন্তু তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় বহু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান তিনি এবং তাঁর বয়ানে চরম অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এর পরেই তাঁকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
স্ত্রী-এর সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা পাচার!
ইডি তদন্তে উঠে এসেছে এক বিস্ফোরক তথ্য। চলতি মাসেই দুর্গাপুরে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। মনোরঞ্জনের বাড়ি এবং তাঁর স্ত্রীর সংস্থার নথিপত্র ঘেঁটে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে, ওই সংস্থার আড়ালেই চলত কালো টাকা সাদা করার খেলা। স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমেই কয়লা পাচারের কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাচার বা রুট করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
পুলিস কর্তাদের কাছে পৌঁছাত টাকা, নেপথ্যে কারা?
তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, কয়লা মাফিয়া এবং একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্তাদের মধ্যে 'সেতুবন্ধন'-এর কাজ করতেন এই মনোরঞ্জন মণ্ডল। কয়লা মাফিয়াদের কাছ থেকে সংগৃহীত মোটা অঙ্কের টাকা নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া হত একাধিক প্রভাবশালী ও উচ্চপদস্থ পুলিস আধিকারিকদের কাছে।
কয়লা পাচারের এই লভ্যাংশ কোন কোন পুলিসকর্তাদের পকেটে গিয়েছে এবং কোন কোন প্রভাবশালী এই চক্রের সুবিধাভোগী, এখন মনোরঞ্জনকে হেফাজতে নিয়ে সেই নামের তালিকা ও টাকার উৎস সন্ধান করাই ইডির প্রধান লক্ষ্য। ধৃত পুলিস আধিকারিককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের শিকড়ে পৌঁছাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। আগামী দিনে এই মামলায় আরও বেশ কিছু বড় নাম জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ইডি।
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