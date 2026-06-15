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Lakshmir Bhandar: বয়সের কোটা ছোঁওয়ার আগেই ভাতা! সরকারি টাকার নয়ছয়, ভয়ংকর অভিযোগে জোর চাঞ্চল্য

Lakshmir Bhandar: গত প্রায় তিন বছর ধরে অ্যাকাউন্টে নিয়মিত সরকারি অর্থ ঢুকছে বলে অভিযোগ। চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্তও এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ত্রিসন্ধ্যা মণ্ডল। আরও কয়েকজন সদস্যও ২২-২৩ বছর বয়স থেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা ভোগ করছেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:21 PM IST
Lakshmir Bhandar: বয়সের কোটা ছোঁওয়ার আগেই ভাতা! সরকারি টাকার নয়ছয়, ভয়ংকর অভিযোগে জোর চাঞ্চল্য
Image Credit: ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সরকারি ভাতা!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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