/Lakshmir Bhandar: বয়সের কোটা ছোঁওয়ার আগেই ভাতা! সরকারি টাকার নয়ছয়, ভয়ংকর অভিযোগে জোর চাঞ্চল্য

ই.গোপী: ২৫ বছর পূর্ণ না হতেই লক্ষ্মীর ভান্ডার! সবংয়ে তৃণমূল নেতার পরিবারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পে এবার বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রাক্তন বুথ সভাপতির পরিবারের দিকে। নির্ধারিত বয়সসীমা পূরণ না করেই বছরের পর বছর সরকারি ভাতা পাওয়ার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
অভিযোগ, সবং ব্লকের ৫ নম্বর সারতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরকোটা গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি কান্টু ধাড়ার পুত্রবধূ ত্রিসন্ধ্যা মণ্ডল ধাড়া ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পেতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, গত প্রায় তিন বছর ধরে তাঁর অ্যাকাউন্টে নিয়মিত সরকারি অর্থ ঢুকেছে বলেও দাবি উঠেছে। এমনকি চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্তও তিনি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বলে অভিযোগ।
বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, কান্টু ধাড়ার পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যও ২২-২৩ বছর বয়স থেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা ভোগ করছেন। বিজেপির প্রশ্ন, যেখানে সাধারণ মানুষের আবেদন নানা কারণে বাতিল হয়ে যায়, সেখানে বয়সের যোগ্যতা পূরণ না করেও কীভাবে বছরের পর বছর সরকারি টাকা মিলল?
বিজেপির দাবি, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে বেআইনিভাবে প্রাপ্ত অর্থ উদ্ধার করতে হবে এবং এর পিছনে যদি কোনও প্রশাসনিক গাফিলতি বা প্রভাব খাটানোর ঘটনা থেকে থাকে, তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও সমস্ত অভিযোগের দায় প্রশাসনের উপর চাপিয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি কান্টু ধাড়া। তিনি বলেন, “আমার বউমা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে কি না, তা আমি জানি না। যদি টাকা পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা অফিসের ভুল। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন করা হয়েছিল, সেখানেই হয়তো ভুল হয়েছে। যদি টাকা এসে থাকে, তা ফেরত দেওয়া হবে।”
তবে এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে। বিরোধীদের অভিযোগ, ‘যোগ্যরা বঞ্চিত, অথচ অযোগ্যরা পাচ্ছেন সরকারি অনুদান’ এই ঘটনা সেই অভিযোগকেই আরও জোরালো করল। এখন দেখার, প্রশাসনের তদন্তে সত্যিই কোনও অনিয়মের প্রমাণ মেলে কি না, নাকি এটি শুধুই তথ্যগত ত্রুটি।
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