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'এক্সপায়ারি ডেট দেখা সম্ভব নয়!', মার্চের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ রোগীকে

Midnapore Medical college: ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই হাসপাতালে স্যালাইন নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ প্রসূতি। মৃত্যু হয় দুই প্রসূতি এবং এক সদ্যোজাতের। এদিন বৃদ্ধাকে তড়িঘড়ি পাঠানো হয় সিসিইউতে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছোয় কোতওয়ালি থানার পুলিস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:08 AM IST
'এক্সপায়ারি ডেট দেখা সম্ভব নয়!', মার্চের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ রোগীকে
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'এক্সপায়ারি ডেট দেখা সম্ভব নয়!', মার্চের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ রোগীক
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