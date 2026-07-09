'এক্সপায়ারি ডেট দেখা সম্ভব নয়!', মার্চের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ রোগীকে

চম্পক দত্ত: ২০২৫ সালের সেই ভয়াবহ স্মৃতি ফের উস্কে দিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সেবার স্যালাইন কাণ্ডে দুই প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তুলকালাম হয়েছিল। এবার মৃত্যুর মতো চরম ঘটনা না ঘটলেও, এক চিকিৎসাধীন রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগে ফের বড়সড় বিতর্কের মুখে পড়ল এই সরকারি হাসপাতাল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এবং পুলিসকে পরিস্থিতি সামলাতে নামতে হয়।
ঘটনার বিবরণ ও পরিবারের গুরুতর অভিযোগ
মেদিনীপুর শহরের নতুন বাজার বিদ্যাসাগর পল্লীর বাসিন্দা, ৬২ বছর বয়সী মানসী দে গত ৫ জুলাই শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হন। রোগীর ছেলে বিশ্বজিৎ দে-র অভিযোগ, ভর্তির পর থেকেই তাঁর মায়ের স্যালাইন চলছিল। কিন্তু আচমকা আজ বিকেলে রোগী জানান যে তাঁর বুক জ্বালা করছে।
এর পরেই বিশ্বজিৎবাবু চালু থাকা ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের বোতলটিতে নজর দিতেই চমকে ওঠেন। দেখা যায়, যে স্যালাইনটি রোগীকে দেওয়া হচ্ছিল, সেটির মেয়াদ চলতি বছরের মার্চ মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত নার্সদের বিষয়টি জানানো হলে, তাঁরা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। বিশ্বজিতের দাবি, নার্সরা বলেন— 'হাসপাতালে এত পেশেন্ট, সবার এক্সপায়ারি ডেট দেখে ওষুধ দেওয়া সম্ভব নয়।' এরপর যেখান থেকে স্যালাইন আনা হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে আরও বেশ কিছু মেয়াদোত্তীর্ণ বোতল দেখতে পান রোগীর পরিজনেরা। এই গাফিলতির বিরুদ্ধে তাঁরা হাসপাতাল সুপার ইন্দ্রনীল সেনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
আসরে নামল বিজেপির স্বাস্থ্য সেল
এই ঘটনা সামনে আসতেই আসরে নেমেছে বিজেপি জেলা স্বাস্থ্য পরিষেবা সেল। সংগঠনের পক্ষ থেকে পবিত্র সাহু জানান, “ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত নাকি গাফিলতি— তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবে। আমাদের সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে পদক্ষেপ করবে।” তবে এর পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত বা পুরনো দুর্নীতির ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আরও বলেন, “মনে রাখতে হবে এই স্যালাইন কিন্তু আজকে আসেনি। এটি এসেছিল তৃণমূলের আমলে। আমাদের সেই সাপ্লাইয়ার এবং কনট্রাক্টরদের খুঁজে বের করতে হবে, যারা এত কম মেয়াদের স্যালাইন সাপ্লাই করেছিল। আমরা তাদের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।”
কী বলছেন হাসপাতাল সুপার?
গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল ইন্দ্রনীল সেন জানান, “ভুল বা ঠিকের প্রশ্ন নয়, বর্তমানে রোগী স্থিতিশীল আছেন এবং তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। হাসপাতালে প্রচুর মেডিসিন স্টক থাকে, কোনওভাবে হয়তো একটা বোতল চলে গিয়েছে, তবে তা সঙ্গে সঙ্গেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও এমনটা হওয়া একদমই উচিত নয়।” এর পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, ওই রোগীকে গতকালই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু রোগীর বাড়ির লোকেরা তখন রাজি হননি। বর্তমানে অবশ্য ওই বৃদ্ধা আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন।
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