/তোলাবাজি পুরোপুরি আটকাতে পারিনি; বিচ্যুতি রয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

মৌমিতা চক্রবর্তী: দলের একাংশকে সতর্ক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক লাহিড়ি। তিনি বলেন, বিদ্যুতি রয়েছে। আমরা পুরোপুরি তোলাবাজি আটকাতে পারিনি। যাদের মধ্যে সুপ্ত বাসনা ছিল তারা অনেকেই সক্রিয়।
বিজেপি বারেবারেই বলে থাকে শৃঙ্খলাই তাদের শেষ কথা। শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর থেকে বারবারই দলের কর্মীদের শৃঙ্খলার পাঠই পড়িয়েছেন। দলের মুখপাত্র যখন ছিলেন তখনও তিনি একই কথা বলতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে কাজ না করার উপদশ দিতেন। দল আগে, দলের থেকে দেশ আগে। একথা বারেবারেই বলতেন। এবার বললেন, সংগঠনে যাদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, সংগঠনের লাইনের বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে, ফের একবার তা মনে করিয়ে দিলেন শমীক ভট্টাচার্য।
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যারা হঠাত্ গেরুয়া আবীর মেখে বিজেপি হয়ে গিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছিলেন পুরনো বিজেপি কর্মীরা। সেইসব ক্ষেত্রে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন শমীক। এনিয়ে অবশ্য শমীক আগেই পুরনো কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন দলের কিছু সন্দেহজনক কর্মীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আজ সেই কথাই ফের বললেন শমীক ভট্টাচার্য।
কী বললেন শমীক? রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, দলের পক্ষ থেকে আমি যদি বলি সব জায়গায় তোলাবজি বন্ধ করে দিতে পেরেছি তাহলে ভুল বলছি। বিচ্যুতি রয়েছে। একটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মানুষ চলে গিয়েছে ইজি মানির দিকে। একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। কেউ ৪ ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে শাসক দলে যোগ দিয়ে ফেলেছেন। আমাদের দলেরই কিছু লোকের মনে কিছু সুপ্ত বাসনা ছিল। সেগুলি ফুটে বেরিয়ে এসেছে। এসব অস্বীকার করলে মিথ্যাচার করা হবে। চেষ্টা করছি দলের পক্ষ থেকে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, শমীক যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সহমত। নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতেই তিনি ওই কথা বলেছেন। তা না হলে তাঁর মত পদাধিকারী এরকম কথা বলতেন না। এই বিষয় আমাদের সকলকে, সর্বস্তরে সতর্ক থাকতে হবে। দল বার্তা দিয়ে গিয়েছে। এসব বন্ধ করতে হবে। যে যেখানে রয়েছি সেখানে থেকে তোলবাজি বন্ধ করতে সচেষ্ট হতে হবে।
সি সি এম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, শমীক ভট্টাচার্যের বিষয়টি অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখন কেন্দ্র বিজেপি, রাজ্যে বিজেপি, রাজ্যে উনি বিজেপির সভাপতি। তাই এখন বার্তা দেওয়ার থেকে পদক্ষেপ করা উচিত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)