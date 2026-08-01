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তোলাবাজি পুরোপুরি আটকাতে পারিনি; বিচ্যুতি রয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

Samik Bhattacharya: রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যারা হঠাত্ গেরুয়া আবীর মেখে বিজেপি হয়ে গিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছিলেন পুরনো বিজেপি কর্মীরা

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Aug 01, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:39 PM IST
তোলাবাজি পুরোপুরি আটকাতে পারিনি; বিচ্যুতি রয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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