English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Extortion in Belgharia: ৫০০০০ টাকা চাঁদা! বেলঘরিয়ায় জুলুমবাজি, প্রতিবাদীকে মারধর, মাথায় ইটের আঘাত...

রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী যুবকের উপর চড়াও। যুবকের মাথায় ইটের আঘাত, হাসপাতালে ভর্তি। বেলঘরিয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 16, 2025, 01:21 PM IST
Extortion in Belgharia: ৫০০০০ টাকা চাঁদা! বেলঘরিয়ায় জুলুমবাজি, প্রতিবাদীকে মারধর, মাথায় ইটের আঘাত...
ফাইল ছবি

বিক্রম দাস: বেলঘরিয়ায় চাঁদার জুলুমবাজি, প্রতিবাদীকে মারধর! রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী যুবকের উপর চড়াও। যুবকের মাথায় ইটের আঘাত, হাসপাতালে ভর্তি। আক্রান্ত ২২ বছরের আদিত্য মোহন্তী। কামারহাটির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি পুলিসের। পুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি, মারধর। পুলিস সূত্রের দাবি, দুই গোষ্ঠীর পুরনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

আরও পড়ুন, Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে গতবছর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। গতবছর কালীপুজোর আগে যারা অভিযোগকারীর ভূমিকায় ছিলেন, তারাই এবারের ঘটনায় অভিযুক্ত। আর শুক্রবার যাঁরা পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন, তাঁরা আসলে গতবছরের অভিযুক্ত দলের সদস্য। গতবছর যারা অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই একজনকে এবার মারধর করা হয়েছে এবং তিনি এখন ভিকটিম।

যদিও ভিকটিমের পরিবারের দাবি, চাঁদা তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতেই ওই যুবককে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ, পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে। আদিত্য মোহন্তীর মায়ের অভিযোগ, রাতের বেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল আদিত্য, সেই সময় মাকে ফোন করে বলে গেট খুলে রাখার জন্য, নিজের এলাকা ২৫ নম্বর ওয়ার্ড অঞ্চলে ঢোকামাত্রই শুরু হয় আদিত্যের উপর দুষ্কৃতি হামলা, বাইক থেকে নামিয়ে আদিত্যকে বেধড়ক মারধর করে দুষ্কৃতীরা, ইট দিয়ে মাথায় ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 

আরও পড়ুন, Nurse Death: প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন! নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তে গোল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
belghariaPuja collectionWest bengalextortion
পরবর্তী
খবর

Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Horror: বাড়িতেই গণধ*র্ষ*ণ! বাথরুমে টেনে নিয়ে যুবতীর শ*রীর ছিঁ*ড়েখুঁ*ড়ে খে*ল ৫ জন, য...