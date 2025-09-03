Hooghly: 'টাকা না দিলে ব্যবসা করতে দেব না', পুলিস সেজে 'তোলাবাজি', প্রভাবশালীদের ছবি দেখিয়ে প্রতারণা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hooghly:  হুগলির পোলবায় গ্রেফতার ২ ভুয়ো পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা প্রতারণার কারবার চালাত অভিযুক্তরা। উদ্ধার পুলিশের পোশাক, পিস্তল রাখার খাপ,দুটি মোবাইল ফোন,কার্তুজের ব্যাগ।  

তনুময় ঘোষাল | Sep 3, 2025
বিধান সরকার: পুলিসের পোশাক পরে 'তোলাবাজি'। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি! হুগলির পোলবায় গ্রেফতার ২ ভুয়ো পুলিস। ধৃতদের কাছে পাওয়া গেলপুলিশের পোশাক, পিস্তল রাখার খাপ,দুটি মোবাইল ফোন,কার্তুজের ব্যাগ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা প্রতারণার কারবার চালাত অভিযুক্ত। 

পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম সৌমদীপ সাঁতরা ও প্রতাপ ঘোষ। হুগলিরই বলাগড়ের কুন্তিঘাটের বাসিন্দা সৌম্যদীপ। প্রতাপের বাড়ি মগড়ায়। পোলবার সুগন্ধায় দিল্লিত রোডেই পাশে কারখানা তপম মজুমদারের। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার থেকে বেশ কয়েকবার কারখানা যায় সৌম্যদীপ ও প্রতাপ। পরনের ছিল পুলিসের পোশাক! স্রেফ কর্মীদের ভয় দেখানোই নয়, কারখানার মালিকের কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবিও করে তারা। বস্তুত, অভিযুক্তদের ৬৫ হাজার দিয়েও দেন কারখানা মালিক।

পুলিসের পোশাক পরে তোলাবাজি! শেষে সন্দেহ হয় কারখানা মালিকের। পোলবা থানায়  যোগাযোগ করেন তিনি। গতকাল রাতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।  কারখানা মালিকের আরও অভিযোগ, ছবি দেখিয়ে নিজেদের প্রভাবশালীদের ঘনিষ্ঠ বলেও দাবি করে সৌম্যদীপ  প্রতাপ। হুমকি দেয়. 'টাকা না দিলে ব্যবসা করতে পারবেন না'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
hooghlyextortionPolice
