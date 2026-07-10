/১০ লাখ টাকা না দিলে পচা ডিম! শমীক ভট্টাচার্যের পায়ে পড়ে সুবিচার চাইলেন তৃণমূল নেতা

বিধান সরকার: রাজ্য রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ও নাটকীয় ঘটনা! নিজের দলের নেতাদের কাছে না গিয়ে, বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির নালিশ জানাতে সোজা বিজেপির জেলা কার্যালয়ে হাজির হলেন এক তৃণমূল নেতা। শুধু তাই নয়, বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের পা জড়িয়ে ধরে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলায়, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।
অভিযোগকারী এই তৃণমূল নেতার নাম কেশব দাস, যিনি বাঁশবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর স্ত্রী রীতা দাসও ওই পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন, যিনি সম্প্রতি দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।
কী অভিযোগ তৃণমূল নেতার?
কেশব দাসের অভিযোগ, বাঁশবেড়িয়ার বিজেপি কর্মী দেবজিৎ মুখার্জি ওরফে রানা তাঁর কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন। টাকা না দিলে তাঁকে পচা ডিম মারা হবে এবং কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানো হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই প্রাণভয়ে এবং অপমানের হাত থেকে বাঁচতেই তিনি বিজেপির দ্বারস্থ হয়েছেন।
বিজেপি অফিসে নাটকীয় মুহূর্ত
বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য হুগলি জেলা অফিসে এসেছেন শুনে সেখানে পৌঁছান তৃণমূল নেতা কেশব দাস। শমীক ভট্টাচার্য কোর কমিটির বৈঠক শেষ করে ঘর থেকে বেরোতেই, আচমকা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন কেশব। বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে ঘিরে থাকা নিরাপত্তারক্ষী ও দলের অন্য নেতারা এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যান। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাঁরা কেশবকে সরিয়ে দেন।
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, 'আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে ১০ লাখ টাকা না দিলে পচা ডিম মারা হবে, কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হবে। আমি ওঁর (শমীক ভট্টাচার্য) কাছে সুবিচারের আর্জি জানাতে এসেছিলাম।' জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী দেবজিৎ মুখার্জি স্থানীয় সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
কী বলছে বিজেপি নেতৃত্ব?
এই বিতর্কিত ঘটনা প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ বলেন, 'প্রথমত তৃণমূল নেতাদের ওপর আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই। তাও, যদি আমাদের কোনো কর্মী টাকা চেয়ে থাকে এবং তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে, তবে দলগতভাবে অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এই অভিযোগ যদি মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তবে সেটাও আমরা দেখব। বিষয়টি আমার কানে এসেছে, আমি জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা বলেছি এবং পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছি।' তৃণমূল নেতার এভাবে বিজেপি অফিসে এসে রাজ্য সভাপতির পা জড়িয়ে কান্নার এই ভিডিয়ো ও খবরটি বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল ভাইরাল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)