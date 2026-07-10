Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১০ লাখ টাকা না দিলে পচা ডিম! শমীক ভট্টাচার্যের পায়ে পড়ে সুবিচার চাইলেন তৃণমূল নেতা

১০ লাখ টাকা না দিলে পচা ডিম! শমীক ভট্টাচার্যের পায়ে পড়ে সুবিচার চাইলেন তৃণমূল নেতা

Extortion Threat: ১০ লক্ষ টাকা তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগ নিয়ে বিজেপি অফিসে হাজির হলেন বাঁশবেড়িয়ার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর কেশব দাস। তাঁর দাবি, টাকা না দিলে তাঁকে পচা ডিম মেরে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:39 AM IST
১০ লাখ টাকা না দিলে পচা ডিম! শমীক ভট্টাচার্যের পায়ে পড়ে সুবিচার চাইলেন তৃণমূল নেতা
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জারি হলুদ সতর্কতা! ভারী বৃষ্টিতে ডুবন্ত বঙ্গেই ফের বৃষ্টির আগুনে স্পেল! বজ্রবিদ্যু
Bengal Weather Updates24 min ago
2
live blog52 min ago
3
Kunal ghoshJul 09
4
Rajya Sabha by-electionJul 09
5
Health recruitment irregularityJul 09