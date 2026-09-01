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১৫ বছরের সংসার ছেড়ে প্রেমিককে বেছে নেন স্ত্রী! বদলা নিতে মিঠুকে কুপিয়ে নৃশংস খুন

Extra Marital Affair Murder: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ থেকে বিভেদ! আর এতেই খুনের স্বীকার হল স্ত্রীর প্রেমিক! ঘটনায় গ্ৰেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত মল্কু মুন্ডাকে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:43 PM IST
১৫ বছরের সংসার ছেড়ে প্রেমিককে বেছে নেন স্ত্রী! বদলা নিতে মিঠুকে কুপিয়ে নৃশংস খুন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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