/১৫ বছরের সংসার ছেড়ে প্রেমিককে বেছে নেন স্ত্রী! বদলা নিতে মিঠুকে কুপিয়ে নৃশংস খুন

নারায়ণ সিংহ রায়: পরকীয়ার জেরে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। স্ত্রীর প্রেমিককে কুপিয়ে খুন স্বামী। গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত মল্কু মুন্ডা। গত রবিবার রাতে বাগডোগরা থানার গোসাইপুরের মুলাইজোত এলাকায় এই হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পর মৃতের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ বছর আগে নকশালবাড়ির হাতিঘিষার দেওমনি লাইনের বাসিন্দা মল্কু মুন্ডার সঙ্গে বিয়ে হয় মাটিগাড়ার তরুণী সুনিতা মুন্ডার। চা বাগানে কাজ করেই চলত তাঁদের সংসার। তবে বছর ছয়েক আগে সুনিতার পরকীয়ার কথা জানতে পারেন স্বামী মল্কু। এর পর থেকেই দাম্পত্যে তীব্র বিবাদ শুরু হয়। স্ত্রীকে বোঝাতে একাধিকবার স্থানীয় স্তরে সালিশি সভাও বসানো হয়। তবে তাতে কোনও সমাধান হয়নি। বিবাদ না মেটায় বাধ্য হয়ে বছরখানেক আগে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন মল্কু। সংসার ভাঙার পর সুনিতা তাঁর প্রেমিক, গোসাইপুরের মুলাইজোতের বাসিন্দা মিঠু বর্মনের সঙ্গে নতুন করে থাকতে শুরু করেন।
স্ত্রীর এই পদক্ষেপে মল্কুর মনে ক্ষোভ জমতে থাকে। গত রবিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় ধারাল অস্ত্র হাতে মিঠুর ওপর চড়াও হন মল্কু। তিনি অস্ত্র দিয়ে মিঠুকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। মিঠুর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাঁকে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেন।
প্রথমে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর মৃতের পরিবার বাগডোগরা থানায় মল্কু মুন্ডার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিস। ধৃতের দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।
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