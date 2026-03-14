Explainer of LPG Tax Rate: গ্যাস সিলিন্ডারে আসলে কত কর দিচ্ছেন আপনি? ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি নেটপাড়ায়, সত্যিটা জানুন

Explainer of LPG Tax Rate: গ্যাস সিলিন্ডারে আসলে কত কর দিচ্ছেন আপনি? ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি নেটপাড়ায়, সত্যিটা জানুন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময়ে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ে। আর সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই দানা বাঁধে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য। সম্প্রতি একটি দাবি ঘোরাফেরা করছে যে, রান্নার গ্যাসের ওপর রাজ্য সরকারগুলি নাকি ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত কর চাপিয়ে রেখেছে। কিন্তু তথ্য বলছে, বাস্তব পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ উল্টো।
প্রতি মাসে গ্যাস সিলিন্ডার বুক করার সময় মনে হয় না, এর দামের মধ্যে ঠিক কতটা কর লুকিয়ে আছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেখা যায় — "রাজ্য সরকার গ্যাসে ৫৫% কর নিচ্ছে!" এই ধরনের চাঞ্চল্যকর দাবি। কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ আলাদা।
GST চালু হওয়ার পর থেকে বদলে গেছে ছবিটা
২০১৭ সালে সারা দেশে GST বা পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ার পর থেকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে কর কাঠামো একেবারে একটাই — মাত্র ৫ শতাংশ। এই ৫ শতাংশের মধ্যে আড়াই শতাংশ যায় কেন্দ্রের ঘরে (CGST), বাকি আড়াই শতাংশ রাজ্যের ঘরে (SGST)।
পশ্চিমবঙ্গ হোক বা গুজরাট, তামিলনাড়ু হোক বা অসম — দেশের যে কোনো রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই হার এক এবং অভিন্ন। আলাদা করে VAT বা বিক্রয় কর নেওয়ার কোনো সুযোগ রাজ্য সরকারের নেই।
তাহলে দাম আলাদা কেন?
এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কর এক হলেও কলকাতায় যে দামে সিলিন্ডার পাওয়া যায়, দিল্লিতে বা মুম্বইতে তা একটু কম বা বেশি হতে পারে। এর কারণ কর নয়, বরং তিনটি বিষয়:
- পরিবহণ খরচ — তেল কোম্পানির বটলিং প্ল্যান্ট থেকে আপনার শহর কতটা দূরে, তার উপর নির্ভর করে দাম।
- বটলিং খরচ — স্থানীয় প্ল্যান্টের পরিচালন ব্যয়।
- ডিলার কমিশন — বিভিন্ন জায়গায় এটা সামান্য আলাদা হতে পারে।
বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের হিসেব আলাদা
হোটেল, রেস্তোরাঁ বা ব্যবসায়িক কাজে যে ১৯ কেজির বড় সিলিন্ডার ব্যবহার হয়, সেটায় GST অনেকটাই বেশি — ১৮ শতাংশ। তবে ব্যবসায়ীরা এই করের উপর Input Tax Credit বা ITC দাবি করতে পারেন, অর্থাৎ অন্য করের সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। গৃহস্থালির সিলিন্ডারে সেই সুবিধা নেই।
সোশ্যাল মিডিয়ার দাবি কি সত্যি?
না। "রাজ্য সরকার ৫৫% কর নিচ্ছে" — এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। GST কাঠামোতে রাজ্যের আলাদা করে উচ্চহারে কর বসানোর কোনো এখতিয়ারই নেই। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষেও অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি, গুজরাট, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ সব রাজ্যেই ঘরোয়া LPG-তে করের হার একই — ৫ শতাংশ।
যেমন আজ, শনিবার (১৪ মার্চ ২০২৬) হিসেবে দামের মূল বিষয়গুলো:
কলকাতায় ১৪.২ কেজির ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম এখন ₹৯৩৯, যা গত মাসের তুলনায় ₹৬০ বেশি। ৫ কেজির ছোট সিলিন্ডারের দাম ₹৩২৬.৫০।
বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ১৯ কেজির সিলিন্ডার এখন ₹১,৯৮৮.৫০ — ফেব্রুয়ারির তুলনায় ₹১৪৪ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ৪৭.৫ কেজির বড় সিলিন্ডারের দাম ₹৪,৬০৭।
এই দাম বৃদ্ধির পেছনে মূল কারণ পশ্চিম এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষত হরমুজ প্রণালীর আশেপাশে, যা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভারত আমদানির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই প্রভাব সরাসরি দেশীয় দামে পড়েছে। PMUY (উজ্জ্বলা যোজনা) সুবিধাভোগীরা অবশ্য ভরতুকি সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাবেন।
পরের বার কেউ এই রকম দাবি করলে এক মিনিট থামুন। দাম বাড়ার পেছনে কর নয়, অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বা ভরতুকি নীতির বদল — সেটাই আসল কারণ।
