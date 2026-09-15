৮০০ টাকার 'ক্যানসার বিশেষজ্ঞ'! রোগী সেজে ভুয়ো ডাক্তারকে হাতেনাতে পাকড়াও পুলিসের

তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরের ঘাসিয়ারা এলাকা থেকে এক ভুয়ো ডাক্তারকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃতের নাম বিশ্বরূপ আচার্য। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিজেকে অনকোলজিস্ট চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিতেন। এমবিবিএস, এফআরসিএস-সহ একাধিক ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের মোট আটটি চেম্বার ছিল। রোগী প্রতি ৮০০ টাকা করে ভিজিট নিতেন তিনি। সম্প্রতি সোনারপুরের ঘাসিয়ারা এলাকায় একটি বাড়িতে নতুন করে চেম্বার খোলেন অভিযুক্ত। তাঁর গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় বাড়ির মালিক বিষয়টি পুলিসকে জানান।
এরপর পুলিস রোগী সেজে ওই চেম্বারে হানা দেয়। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্তের পরিচয় ও ডিগ্রি নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসে। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে বিশ্বরূপ আচার্যের বিরুদ্ধে। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। কীভাবে তিনি এতদিন চিকিৎসা করছিলেন এবং তাঁর ব্যবহৃত নথি ও ডিগ্রিগুলি কোথা থেকে এল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
প্রসঙ্গত, কিছু দিন পাঁচজন ভুয়ো চিকিত্সককে চিহ্নিত করে পুলিস। জানা যায় টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পর রাতারাতি MBBS ডাক্তার হয়ে যায় অভিযুক্তরা। তাঁদের মধ্যে তিনজন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। বাকি দু’জন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছেন বলে অভিযোগ।
অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যাণ্ড নার্সিংহোম’ (এপিএইচএন)-এর সম্পাদক চিকিৎসক রাজীব পাণ্ডের দাবি, বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে তিনজন পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে চিকিৎসার লাইসেন্স নিয়েছিলেন। বিষয়টি সামনে আসতেই চিকিৎসক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।
সংগঠনের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় ২৫-২৬টি নার্সিংহোমে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করতেন। অন্য একজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে একটি নার্সিংহোম চালানোর পাশাপাশি কলকাতার উপকণ্ঠ নিউ টাউনে একটি ডার্মা ক্লিনিকও চালান বলে অভিযোগ। একই ব্যক্তি কীভাবে গাইনি এবং ডার্মাটোলজি দুই ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন চিকিৎসকদের একাংশ। এপিএইচএনের অভিযোগ, অভিযুক্ত ওই দুই চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। পাশাপাশি আরও তিনজন ভুয়ো চিকিৎসক সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেও দাবি সংগঠনের।
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