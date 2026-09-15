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৮০০ টাকার 'ক্যানসার বিশেষজ্ঞ'! রোগী সেজে ভুয়ো ডাক্তারকে হাতেনাতে পাকড়াও পুলিসের

Fake doctor arrested: সোনারপুরের ঘাসিয়ারা থেকে বিশ্বরূপ আচার্য নামে এক ভুয়ো অনকোলজিস্টকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অভিযোগ, তিনি এমবিবিএস ও এফআরসিএস-এর মতো ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে আটটি চেম্বারে দীর্ঘ দিন রোগী দেখতেন এবং ফি নিতেন ৮০০ টাকা। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:33 PM IST
৮০০ টাকার 'ক্যানসার বিশেষজ্ঞ'! রোগী সেজে ভুয়ো ডাক্তারকে হাতেনাতে পাকড়াও পুলিসের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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