Fake Groom: ২৫ লাখ বেতনের টোপে নাম ভাঁড়িয়ে ১৫ বিয়ে, শেষে পুলিসের জালে ম্যাট্রিমনির 'মানিক'

বরুণ সেনগুপ্ত: মনিউর রহমান, মানিক রায় নাম নিয়ে মেট্রিমনিতে নিজের প্রফাইল বানিয়ে ১৫টা বিয়ে। তবে শেষ রক্ষা হল না মনিউরের। মনিউর রহমান নামের এক ব্যক্তি মানিক রায় নামে ম্যাট্রিমনি নিজের প্রোফাইল খুলে বিভিন্ন মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আশীর্বাদের সময় টাকাও নিত।
এইভাবে বহু লোকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং গহনাও হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। সে সবাইকে বলত যে ২৫ লক্ষ টাকা বেতনের একটি গাড়ি কোম্পানিতে চাকরি করে সে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করত। পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে এক যুবতী সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি করে তার কাছ থেকে টাকা-গহনা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।
এই একই ঘটনা ঘটে নৈহাটির এক যুবতী সঙ্গেও। ওই যুবতী নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে তাকে গ্রেফতার করে নৈহাটি থানার পুলিস। এনার বাড়ি কলকাতার এক নম্বর প্রিন্সেস ট্রিট রোড বউবাজার এলাকায়। পুলিসি তদন্তে জানা গিয়েছে, এরকম প্রায় ১৫ জনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে মানিক রায় ওরফে মনিউর রহমান।
নৈহাটির ওই তরুণী বলেন, 'একটি ম্যাট্রিমনি সাইটের মাধ্যমে মানিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ৩ মাসের পরিচয়ে বন্ধুত্ব গভীর হয়। তারপর ধীরে ধীরে ইমোশনালি আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। টাকা চায়। গয়না চায়। আমি তাকে নগদ ৮৫ হাজার টাকা দিয়েছি। সোনার ব্রেসলেট নিয়েছে। আমাকে বলত, আমরা শীঘ্র বিয়ে করব।'
অতি লোভই কাল হল মনিউরের। বাড়ির লোকের অসুস্থতার নামে টাকা চাওয়াতেই সন্দেহ হয় তরুণীর। খোঁড খবর নিয়ে জানতে পারেন মানিকই মতিউর। তারপরই পুলিসকে ডেকে ফাঁদ পেতে প্রতারক মনিউরকে ডাকে। মেয়ের বাড়ির লোক সোনার চেনে আশীর্বাদ করবে শুনেই ফাঁদে পা দেয় মানিক ওরফে মনিউর।
