/Laxmir Bhander Scam:অ্যাকাউন্টে ঢুকত ১৮০০০ টাকা, ১২ জনের লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা নিতেই একাই

অনুপ দাস: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে প্রকাশ্যে এনেছিলেন লক্ষ্মীরভান্ডারের বেনোজলের নাম। পুরুষ হয়ে পাচ্ছিলেন লক্ষ্মীর ভান্ডার। ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। এরপর থেকে একে একে ভুয়ো প্রাপকের নাম আসতে থাকে নানা জায়গা থেকে। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ২ নম্বর ব্লকে ১৭৩ জন পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজ সামনে এসেছিল। কিন্তু এবারের ঘটনায় চোখ কপালে উঠবে।
১২ জনের লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা নিতেন একজনই। তার অ্যাকাউন্টেই ঢুকত ১৮০০০ টাকা। সে তৃণমূল নেতার ভাইপো রুপো সেখ 'লক্ষী পুরুষ'। ১২টি অ্যাকাউন্টে লক্ষীর ভান্ডারের টাকা তিনি নিজেই নিতেন। তিনি আবার কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের সাধনপাড়া-১ পঞ্চায়েতের VCT কর্মী। বাড়ি ধুবুলিয়ার রুকুনপুর গ্রামে। তাকে অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই মুহূর্তে।
কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের বিডিও জানান, ভোটের আগে কানে আসছিল, তবে ভোট আসতেই সেই দিকটা খতিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি, ভোট মিটতেই দেখা হচ্ছে,ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হচ্ছে। যা ব্যবস্থা নেওয়ার সরকার নেবে। এর আগে জেলা প্রশাসনের তদন্তে উঠে এসেছে, শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য চালু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় কৃষ্ণনগর-২ ব্লকেই ১৭৩ জন পুরুষ নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পাচ্ছিলেন।
বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭৩ জন পুরুষ সুবিধাভোগীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের স্থায়ীভাবে প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। সরকারি প্রকল্পের নগদ-নারায়ণ পেতে, জেলায় জেলায় পুরুষেরাও যে 'লক্ষ্মী' সেজে বসেছিলেন, তার হদিশ মিলছে একের পর এক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে।
মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের রাকিবুল শেখ, রঘুনাথগঞ্জের তারিকুল ইসলাম ও মুস্তাফিজুর রহমান, ডোমকলের শরিফুল ইসলাম- 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন একের পর এক পুরুষ উপভোক্তা। এঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
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