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Laxmir Bhander Scam:অ্যাকাউন্টে ঢুকত ১৮০০০ টাকা, ১২ জনের লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা নিতেই একাই

Laxmir Bhander: এ বার নদিয়ার কৃষ্ণনগর-২ ব্লকে ১৭৩ জন 'পুরুষ লক্ষ্মী'-র হদিশ পাওয়া গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের রাকিবুল শেখ, রঘুনাথগঞ্জের তারিকুল ইসলাম ও মুস্তাফিজুর রহমান, ডোমকলের শরিফুল ইসলামের পর এবার...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:50 PM IST
Laxmir Bhander Scam:অ্যাকাউন্টে ঢুকত ১৮০০০ টাকা, ১২ জনের লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা নিতেই একাই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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