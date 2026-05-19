Suvendu Adhikari: 'পুষ্পা'র ওয়াকওভার- শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই': ফলতা ভোটে নাটকীয়তা চরমে

Suvendu Adhikari on TMC Jahangir Khan Falta Assembly Election: এদিন শেষ নির্বাচনী প্রচারে চাঁছাছোলা ভাষায় সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ভাইপোর পুষ্পা কতদিন ভোট দিতে দেয়নি? কত নম্বরে কোথায় ভোট দেবেন বলুন... একদম শূন্য করে দেবেন..."
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২১ মে ফলতায় পুর্নির্বাচন। আর তার আগেই চরম নাটকীয়তা ফলতাকে ঘিরে। একদিকে ফলতায় শেষ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলছেন, 'ভাইপোর সো কল্ড পুষ্পা এতদিন ভোট দিতে দেয়নি... এবার একদম শূন্য করে দেবেন। কত নম্বরে কোথায় ভোট দেবেন বলুন...' এমনকি আগামী বাজেটে ফলতার জন্য স্পেশাল প্যাকেজ থাকবে বলেও শেষ নির্বাচনী প্রচারেও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক তখনই বড় খবর! ভোট ময়দান ছেড়ে পালিয়েছেন 'পুষ্পা'! নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন 'পুষ্পা'! ফলতা পুনর্নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জাহাঙ্গির খান!
ঝুঁকল 'পুষ্পা'!
যদিও নিয়ম বলছে, তা এখন আর করা যায় না। জাহাঙ্গীর খান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেও অফিসিয়ালি এভাবে সরে দাঁড়ানো যায় না। কারণ নাম তোলার সময় পেরিয়ে গিয়েছে। তাই ইভিএম মেশিনে তৃণমূল কংগ্রেসের লোগো থাকবে, এবং সেখানে জাহাঙ্গীর খানের নামই থাকবে। ফলে বৃহস্পতিবার ২১-এর ফলতা নির্বাচন ঘিরে নাটকীয়তা চরমে তা বলাই বাহুল্য।
শুভেন্দুর 'পুষ্পা' চ্যালেঞ্জ
এদিন ২১ মে-র পুনর্নির্বাচনের আগে ছিল প্রচারের শেষ দিন। শেষ দিনের প্রচারে রোড শোয়ে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডার সমর্থনে ফলতার বারেশ্বরপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার রোড শো করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই রোড শো শেষে বানেশ্বরপুর কালিতলা পঞ্চায়েতের সামনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যেখান থেকে আরও একবার কড়া হুঁশিয়ারি দেন 'পুষ্পা' জাহাঙ্গীর খানকে। চাঁছাছোলা ভাষায় সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে বলেন, "ভাইপোর পুষ্পা কতদিন ভোট দিতে দেয়নি? বলুন। আপনারা অনেকে লড়েছেন, মার খেয়েছেন। আপনারা অনেক দিন ভোট দেননি নিশ্চয়ই। ২০১১ তে শেষ ভোট দিয়েছেন তো! এবার উৎসবের পরিবেশে ভোট দিন। এবার উৎসবে মেজাজে ভোট দিন। এত ভোট দিন যাতে গণতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হয়। কত নম্বরে কোথায় ভোট দেবেন বলুন। কত মার্জিন বলুন। একদম শূন্য করে দেবেন... কোন মারপিট নয়। ভালোবেসে ভোট দেবেন। ভালবাসা দিয়ে জিতে নিন।"
শুভেন্দুর 'পুষ্পা' কটাক্ষ
একইসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দেন, "মিথ্যা মামলা থেকে বের করে আনব বিজেপি কর্মীদের। ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃতদের পরিবার পিছু চাকরি দেওয়া হবে।" বলেন, "ফালতার জন্য স্পেশাল প্যাকেজ হবে। ফলতার জন্য স্পেশাল প্যাকেজ আগামী বাজেটেই থাকবে।" মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই নির্বাচনী প্রচার শেষেই আসে ব্রেকিং নিউজ! জানা যায়, ফলতা পুনর্নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন জাহাঙ্গীর খান। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, "যিনি ভাইপোর ভরসায় লড়েছেন, তিনি ঝুঁকে গেলেন। বলছেন, সরে গেলেন। তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। ভাইপো বাবুর দেখা নাই। পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। আজ বলছে আমি পগারপার। ১০০ শতাংশ ভোট চাই। পদ্মে ভোট চাই। SEZ (স্পেশাল ইকোনমিক জোন) চালু হবে। কাজ দেবে। পেটে ভাত দেবে।"
কেন ফলতায় পুনর্নির্বাচন?
উল্লেখ্য, দিন দুয়েক আগেও ফলতার জনসভা থেকে জাহাঙ্গির খানকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বলেছিলেন, "জাহাঙ্গির কোথায়? জাহাঙ্গিরকে দেখা যাচ্ছে না? পুষ্পার দায়িত্ব আমি নিলাম।" প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় গত ২৯ এপ্রিল ভোট হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। কিন্তু সেদিন ভোট ঘিরে ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। কোথাও ইভিএম মেশিনে বিজেপি প্রার্থীর নামের উপর সেলোটেপ সেঁটে দেওয়া থেকে কোথাও ভোট লুঠ, বিভিন্ন বুথে অনিয়মের একাধিক অভিযোগ পড়ে। তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে ফলতাবাসীরা প্রতিবাদে সরব হন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। এরপরই নির্বাচন কমিশন ফলতার ২৯ এপ্রিলের ভোট বাতিল করে ফলতার সব বুথে ২১ মে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করে।
