Falta election result: ফলতায় 'পুষ্পা-রাজ' খতম: এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা

Falta election result: 'কুখ্যাত ‘ডায়মন্ড হারবার’ মডেল পরিণত হলো ‘তৃণমূলের হার-বার’ মডেলে'!, এক্স হ্যান্ডেলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ফলতায় 'পুষ্পা-রাজ' খতম! ১৯ রাউন্ড গণনার শেষে জয়ের দোরগোড়ায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা। ৯৯ হাজার ২০৮ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের শম্ভুনাথ কুর্মি। তৃতীয় স্থানে কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। তালিকায় সবার শেষে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান।
এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'ফলতার ভোটারদের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, বিজেপির প্রার্থী কে এক লক্ষ ভোটে জেতানোর আবেদন করেছিলাম, জয়ের ব্যবধান এক লক্ষ আট হাজার পেরিয়েছে। উন্নয়নের মাধ্যমে আপনাদের এই ঋণ শোধ করব। সোনার ফলতা গড়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ'। তাঁর কটাক্ষ, 'কুখ্যাত ‘ডায়মন্ড হারবার’ মডেল পরিণত হলো ‘তৃণমূলের হার-বার’ মডেলে'!
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'এ তো সবে শুরু, প্রত্যাখ্যানের দীর্ঘ যাত্রা এবার অতিক্রম করতে হবে। আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সামনে নির্বাচনে 'নোটা'র বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'নোটা'র কাছেও পরাজিত হয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও এই জমজমাট লড়াই প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী'।
এদিকে ফলতায় পুনর্নির্বাচনে ভোটগণনা প্রক্রিয়া চরম অসঙ্গতি অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তাঁর দাবি, 'আজ বিকালের মধ্যে (৩:৩০ টে) সমস্ত ২১টি রাউন্ডের গণনা শেষ হয়ে গেল। অথচ গত ৪ঠা মে ঠিক একই সময় পর্যন্ত মাত্র ২ থেকে ৪ রাউন্ডের গণনা সম্পন্ন হয়েছিল। দেশের মানুষের কাছে নির্বাচন কমিশনের (ECI) এর একটি জবাবদিহি করা উচিত'।
অভিষেকের অভিযোগ, 'গত ১০ দিনে ফলতার ১০০০-এরও বেশি কর্মীকে ঘরছাড়া হতে বাধ্য করা হলেও নির্বাচন কমিশন চোখ বন্ধ করে রইল। আদর্শ আচরণবিধি (MCC) বলবৎ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্য দিবালোকে দলীয় কার্যালয়গুলি ভাঙচুর করা হয়েছে'।
দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। কিন্তু সেদিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। এরপর গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় কমিশন। গত ২১ মে পুর্ননির্বাচন হয় ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ২৮৫ বুথে।
