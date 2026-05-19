/Falta BJP Candidate on Jahangir Khan: ভোটের আগেই কেন পালাল জাহাঙ্গীর? বিস্ফোরক ফলতার বিজেপি প্রার্থী, সামনে এল আসল কারণ?

অয়ন শর্মা: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের হাইভোল্টেজ পুনর্নির্বাচন। ইতোমধ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় এসে সরকার গঠন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথের পরই অ্যাপশন মোডে। একের পর এক কঠিন ও জনহিতকর সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। বাকি আছে শুধু ফলতা উপনির্বাচন। ২১মে ভোটের ঠিক আগের দিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ সপ্তমে। তোলপাড় রাজ্য। তৃণমূল কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তকে প্রার্থীর একান্ত ‘ব্যক্তিগত’ বলে দায় এড়াচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবির একে ভয়ে 'রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ'বলছে।
এই ইস্যুতে এবার সরাসরি মুখ খুললেন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) হেভিওয়েট প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছেন, হারের নিশ্চিত ভয় এবং ২০২৬ সালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামনে টিকতে না পেরেই তৃণমূল প্রার্থী ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছেন।
বড় দাবি বিজেপি প্রার্থীর
জাহাঙ্গীর খানের রাজনৈতিক বিদায়বার্তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে দেবাংশু পান্ডা ফলতায় বিজেপির বিশাল মার্জিনে জয়ের আগাম ঘোষণা করেছেন। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ‘ফলতার মানুষ এবার তৈরি। আমরা এই কেন্দ্র থেকে অন্তত ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতে চলেছি।’
একই সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘জাহাঙ্গীর খান নিজেকে যতই ‘পুষ্পা’ বলুন না কেন, ফলতার ভোটাররা ওঁর আসল রূপ চিনে নিয়েছেন। উনি যদি নির্বাচনে লড়তেনও, তাহলেও ৫ হাজার ভোট পার করতে পারতেন না। ফলতার মাটিতে ওঁর রাজনৈতিক জমি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গিয়েছে।’
আইনি জটিলতা
জাহাঙ্গীর খানের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণাকে একটি রাজনৈতিক ‘স্টান্ট’ বা চাল বলে অভিহিত করেছেন দেবাংশু। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট আইনি নিয়ম রয়েছে। নাম প্রত্যাহারের সময়সীমা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। ফলে মুখে উনি যা-ই বলুন না কেন, ইভিএম (EVM) মেশিনে ওঁর নাম এবং তৃণমূলের প্রতীক থাকবেই।
বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ‘জাহাঙ্গীর খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন যে এবার আর বুথ দখল বা রিগিং করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ ওঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। এই নিশ্চিত হারের গ্লানি থেকে বাঁচতেই উনি এখন ‘উন্নয়ন ও শান্তি’র খোঁড়া অজুহাত দিয়ে সরে দাঁড়ানোর নাটক করছেন।’
ভোটে কী হত আগে?
ফলতার অতীত নির্বাচনী সন্ত্রাস এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশের তুলনা টেনে দেবাংশু পান্ডা এলাকার সাধারণ ভোটারদের প্রতি এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিগত বছরগুলোতে জাহাঙ্গীর খান এবং ওঁর অনুগামীদের দাপটে ফলতার সাধারণ মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না। মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সাহস পেতেন না, তাঁদের ভোট লুট হয়ে যেত। কিন্তু এবার পরিস্থিতি বদলেছে। এই ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভোট নিজে দেবেন।’
তিনি ফলতার সমস্ত স্তরের নাগরিকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘‘আমি ফলতার প্রতিটি মা-বোন এবং সাধারণ মানুষকে বলব, আপনারা আগামী ২১ মে সকাল সকাল কোনো ভয় না পেয়ে, নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যান। আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো গুন্ডার হুমকিতে কান না দিয়ে নিজের পছন্দের সরকারকে বেছে নিন।’’
বিশ্লেষক মহল
দেবাংশু পান্ডার এই আগ্রাসী বক্তব্য এবং জাহাঙ্গীরের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত-- দুইয়ে মিলে ২১ মে ফলতার পুনর্নির্বাচনের সমীকরণকে সম্পূর্ণ একতরফা করে তুলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি এবং হাইকোর্টের নির্দেশের পর ফলতার মানুষ যেভাবে ভয়মুক্ত পরিবেশ দেখছেন, তাতে দেবাংশুর এই ‘২ লাখ ভোটে জয়ের’ দাবি পদ্ম শিবিরের কর্মীদের মধ্যে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে। এখন দেখার, ইভিএম বক্সে ফলতার মানুষ বিজেপির এই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায় কিনা।
