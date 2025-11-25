English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jalpaiguri Incident: মৃতদেহেরও রেহাই নেই! মেডিক্যাল কলেজে বৃদ্ধার গা থেকে উধাও সোনার গহনা

Jalpaiguri Incident: মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গয়নার খোঁজে পুলিসের দ্বারস্থ‌ হয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 25, 2025, 03:58 PM IST
প্রদ্যুত্ দাস: হাসপাতালে মৃতের গা থেকে গয়না চুরির অভিযোগ উঠল। জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার দারস্থ পরিবার। পুলিস তদন্ত করে দেখবে। তদন্তের জন্য সমস্ত সহযোগিতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর থেকে করা হবে। প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতালের কেউ যদি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনটাই জানালেন জলপাইগুড়ি মেডিকেলের এমএসভিপি।

মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গয়নার খোঁজে পুলিসের দ্বারস্থ‌ হয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। জানা গেছে মৃত মহিলার নাম মনখুশি বাউলি (৬৫)।

ময়নাগুড়ি ব্লকের‌ মরিচবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মনখুশি। তাঁর নাতনি পূর্ণিমা রায়ের অভিযোগ, সোমবার রাতে দিদার বুকে ব্যথা ও শ্বাস কষ্ট শুরু হ‌য়। পরিস্থিতি খরাপ দেখে  তাঁকে আমরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কর্তব্যরত চিকিৎসক দিদাকে পরীক্ষা করে জানান তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়। ওই সময় দিদার শরীরে অনেক সোনার অলঙ্কার ছিল। মঙ্গলবার সকালে আমরা এসে দেখতে পাই দিদার শরীরে থাকা সমস্ত সোনার গয়না উধাও হয়ে গিয়েছে। এজন্য জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এসেছি।

