Jalpaiguri Incident: মৃতদেহেরও রেহাই নেই! মেডিক্যাল কলেজে বৃদ্ধার গা থেকে উধাও সোনার গহনা

Jalpaiguri Incident: মৃতদেহেরও রেহাই নেই! মেডিক্যাল কলেজে বৃদ্ধার গা থেকে উধাও সোনার গহনা
Jalpaiguri Incident: মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গয়নার খোঁজে পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা
প্রদ্যুত্ দাস: হাসপাতালে মৃতের গা থেকে গয়না চুরির অভিযোগ উঠল। জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার দারস্থ পরিবার। পুলিস তদন্ত করে দেখবে। তদন্তের জন্য সমস্ত সহযোগিতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর থেকে করা হবে। প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতালের কেউ যদি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনটাই জানালেন জলপাইগুড়ি মেডিকেলের এমএসভিপি।
মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গয়নার খোঁজে পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। জানা গেছে মৃত মহিলার নাম মনখুশি বাউলি (৬৫)।
আরও পড়ুন-৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির..
আরও পড়ুন-SIR-আবহে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের! কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে-যাওয়া মামলায়...
ময়নাগুড়ি ব্লকের মরিচবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মনখুশি। তাঁর নাতনি পূর্ণিমা রায়ের অভিযোগ, সোমবার রাতে দিদার বুকে ব্যথা ও শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। পরিস্থিতি খরাপ দেখে তাঁকে আমরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কর্তব্যরত চিকিৎসক দিদাকে পরীক্ষা করে জানান তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়। ওই সময় দিদার শরীরে অনেক সোনার অলঙ্কার ছিল। মঙ্গলবার সকালে আমরা এসে দেখতে পাই দিদার শরীরে থাকা সমস্ত সোনার গয়না উধাও হয়ে গিয়েছে। এজন্য জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এসেছি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)