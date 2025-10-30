Panihati NRC Incident: অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা! পানিহাটিতে NRC আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যুতে পরিবারের ভয়ংকর অভিযোগ...

Panihati NRC Incident: অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা! পানিহাটিতে NRC আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যুতে পরিবারের ভয়ংকর অভিযোগ...
Panihati Case Update: এবার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নামে আত্মহত্যা প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ খড়দা থানায় করলেন আগরপাড়া মহাজাতি নগরে মৃত প্রবীর করের ভাই এর স্ত্রীর। পাশাপাশি যে সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে সেই সুইসাইড নোট ফরেনসিক তদন্ত হবে বলে জানাচ্ছেন খড়দা থানার পুলিস।
পিয়ালী মিত্র: পানিহাটিতে প্রদ্বীপ করের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অজ্ঞাত অভিযুক্ত বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলা দায়ের। জানা গিয়েছে, মৃতের ভাইয়ের স্ত্রীর অভিযোগে মামলা রুজু। পাশাপাশি বাড়ি থেকে উদ্ধার সুইসাইড ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে।
আরও পড়ুন:Cyclone Montha: রূপ পালটেছে, তবে মন্থার জেরে রাজ্যে জারি রেড অ্যালার্ট! ভয়ংকর বৃষ্টি কাঁপাবে... জেলায় জেলায় আতঙ্ক...
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির মহাজাতি নগরের বাসিন্দা প্রদীপ কর SIR আতঙ্কের জেরে আত্মহত্যা করেন। সোমবার নিজের ঘরেই আত্মঘাতী হন প্রদীপবাবু। এমনটাই দাবি প্রতিবেশীদের।
২০০২ সালে ২১৪ নং বুথের ভোটার ছিলো প্রদীপ বাবুর। বেডিং এর ব্যবসা করতেন প্রদীপ বাবু। প্রদীপ বাবুর ভগ্নিপতি উত্তম হাজরা জানাচ্ছেন দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি পানিহাটি বিধানসভার ভোটার ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে খবর, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবেশীরা দেখেন, গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন প্রদীপ কর। মৃতদেহের পাশে ছিল একটি ডায়েরি। সেই ডাইরিতে লেখা এনআরসি সম্পর্কিত বিষয়। ডায়েরির খাতার একদম নিচে লেখা, 'এনআরসি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী'। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় খড়দহ থানার পুলিস। প্রদীপবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে খড়দহ থানার পুলিস।
ওই ঘটনা প্রকাশ্য আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেসবুক পোস্ট লিখেছেন, পানিহাটির প্রদীপ কর(৫৭) নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি একটি নোট লিখে গিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী NRC। বিজেপির ভয়ের ও বিভাজনের রাজনীতির এর থেকে বড়প্রমাণ আর কী হতে পারে!
আরও পড়ুন:Basanti: বিয়ের পর থেকেই নারকীয় অত্যাচার! ষোলোর নাবালিকা বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু...
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'ভেতর থেকে কেঁপে উঠছি কীভাবে বিজেপি এনআরসির ভয় দেখিয়ে মানুষের উপরে অত্যাচার করছে। মিথ্যে প্রচার করে যাচ্ছে, ভোটের আতঙ্কিত করে চলেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে এখন তারা আতঙ্কের আইনের জমানা করে তুলেছে। মানুষকে তাদের অস্তিত্ব নিয়েই ভয় পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির মিথ্যে প্রচারের ভয়ংকর পরিণতি এই মৃত্যু। দিল্লিতে বসে যারা জাতীয়তাবাদ শেখাচ্ছে তারা সাধারণ মানুষকে এমন হতাসার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে যে তারা এখন নিজেদের দেশেই মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছে। তাদের একমাত্র ভয় যে তাদের বিদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে।'
মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'আমার দাবি কেন্দ্র সরকার এই নির্মম খেলা বন্ধ করুক। বাংলায় এনআরসি হবে না। কারও মর্যাদা, কারও সম্মান কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। এই রাজ্য মা-মাটি-মানুষের। যারা হিংসার চাষ করে তাদের এই মাটি নয়। দিল্লির জমিদাররা শুনুন, বাংলা রুখে দাঁড়াবে।'
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)