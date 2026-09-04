/ফারাক্কায় ভূমিধসে বাতিল ট্রেন, অতিরিক্ত বাস নামাল পরিবহন দফতর; কলকাতা–শিলিগুড়ি রুটে বিশেষ পরিষেবা

অয়ন ঘোষাল: রেললাইনে ধস। ফারাক্কার কাছে ব্যাহত রেল পরিষেবা ব্যাহত। এর জেরে অতিরিক্ত বাস নামাল পরিবহন দফতর। কলকাতা–শিলিগুড়ি রুটে বিশেষ পরিষেবা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে বাড়ানো হল বাস। ওদিকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকেও ছাড়বে অতিরিক্ত বাস। ফারাক্কার কাছে রেললাইনে ধসের কারণে কলকাতা, মালদহ ও শিলিগুড়ির মধ্যে রেল পরিষেবা ব্যাহত। এর জেরে যাত্রীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্যই পরিবহন দফতর জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত বাস নামাল রাস্তায়।
কলকাতা–শিলিগুড়ি রুটে বিশেষ পরিষেবা
কলকাতা–শিলিগুড়ি: আজ ২৩টি অতিরিক্ত বাস চালানো হচ্ছে। এছাড়াও একটি নিয়মিত বাস পরিষেবা মালদহ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গত রাতেও কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে ৬টি অতিরিক্ত বাস চালানো হয়।
শিলিগুড়ি–কলকাতা: আজ মোট ১৮টি বাস চলাচল করছে, যার মধ্যে ১২টি অতিরিক্ত বাস।
দুর্গাপুর–বালুরঘাট: ২টি অতিরিক্ত বাস।
কলকাতা–বালুরঘাট: ২টি অতিরিক্ত বাস।
মালদহ–কলকাতা: ৫টি বাস পরিষেবা।
সন্ধ্যায় কলকাতা–শিলিগুড়ি বিশেষ বাস পরিষেবা
উত্তরবঙ্গমুখী যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য কলকাতা নিউ এসপ্ল্যানেড বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ি NGP বাস টার্মিনাস পর্যন্ত বিশেষ সন্ধ্যার বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
বিশেষ বাসগুলি ছাড়বে
বিকেল ৫:৩০ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | রাত ৮:৩০ | রাত ৯:০০ | রাত ৯:৩০
যাত্রীদের চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও অতিরিক্ত বাস চালানোর জন্য NBSTC ও SBSTC-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবহন দফতরের তরফে। পাশাপাশি, যাত্রীদের কাছ থেকে যাতে কোনওভাবেই অযৌক্তিকভাবে বেশি ভাড়া নেওয়া না হয়, বেসরকারি বাস অপারেটরদের সঙ্গে কথা বলে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের। প্রয়োজনে যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা আরও বাড়াতে জরুরি ভিত্তিতে বেসরকারি বাসও রিকুইজিশন করা হতে পারে।
পরিবহন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা পরিস্থিতির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখা হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকেও অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু করা হবে।
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