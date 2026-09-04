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ফারাক্কায় ভূমিধসে বাতিল ট্রেন, অতিরিক্ত বাস নামাল পরিবহন দফতর; কলকাতা–শিলিগুড়ি রুটে বিশেষ পরিষেবা

Special bus service for Farakka landslide: প্রয়োজন অনুযায়ী আরও অতিরিক্ত বাস চালানোর জন্য NBSTC ও SBSTC-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবহন দফতরের তরফে। যাত্রীদের থেকে যাতে অযৌক্তিকভাবে বেশি ভাড়া নেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে  সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের। 

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 04, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:36 PM IST
ফারাক্কায় ভূমিধসে বাতিল ট্রেন, অতিরিক্ত বাস নামাল পরিবহন দফতর; কলকাতা–শিলিগুড়ি রুটে বিশেষ পরিষেবা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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