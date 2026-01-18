English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: রাজ্যে ধাপে ধাপে শীতের বিদায় পর্ব। ধাপে ধাপে পারদ উত্থান,বেলা বাড়লে শীত গায়েব। বুধবারের মধ্যে ১৪-১৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত হালকা শীতের আমেজ। জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়বে সোমবার থেকে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 18, 2026, 10:14 AM IST
Bengal Weather Update: বিদায় পর্বে শীত, উষ্ণতার পরশে হবে বাণী বন্দনা! সোমবার একধাক্কায় চড়চড়িয়ে বাড়বে পারদ...

অয়ন ঘোষাল: সোমবার ভোর পর্যন্ত স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা। তারপর ধাপে ধাপে পারদ উত্থান। আজ রবিবার রাত পর্যন্ত কলকাতায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর কাছাকাছি থাকবে পারদ। কাল সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে একধাক্কায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে তাপমাত্রা। নষ্ট হতে পারে সকাল, দুপুর, বিকেলের শীতের ন্যূনতম আমেজ। 

সরস্বতী পুজো:

কলকাতা এবং লাগোয়া জেলায় সরস্বতী পুজো পর্যন্ত গভীর রাত বা খুব ভোরে হালকা শীতের আমেজ। বেলা বাড়লে শীত গায়েব। উলটে সামান্য উষ্ণতার পরশ বাণী বন্দনায়। 

পারদ উত্থান জেলায় জেলায়:

জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়বে সোমবার থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় দশ থেকে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা উঠতে পারে। মাঝে বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিমের কোনও কোনও জেলায় ফের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে। কিন্তু রাজ্য ব্যাপী শীতের কামব্যাক করার তেমন সম্ভবনা এই মরশুমে আর থাকছে না বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

উত্তরবঙ্গ:

উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে তাপমাত্রা। বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন।

কুয়াশার দাপট:

আজ থেকে রাজ্যে কুয়াশা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে আজ রবিবার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। হুগলির কুয়াশা সকাল ১০ টা নাগাদ চড়া রোদ উঠলে আস্তে আস্তে কেটে যাবে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর চপার অবতরণ ঘিরে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাল সোমবার কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান এই জেলাগুলিতে। 

উত্তরবঙ্গের কুয়াশার ঘনঘটা বেশি থাকবে মালদা উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাতে। সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। 

কেমন কাটবে সরস্বতী পুজো:

সরস্বতী পুজোয় স্বাভাবিক তাপমাত্রা। আগামী দুদিন একই রকম থাকলেও স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সোমবার থেকে দু থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে স্বাভাবিকের কিছুটা উপরে যাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সরস্বতী পুজোর দিন সামান্য নেমে দক্ষিণের কোনও কোনও জেলায় বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরতে পারে পারদ। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোয় সকাল সন্ধ্যে মনোরম আবহাওয়া হালকা শীতের আমেজ থাকলেও রোদ উঠে বেলার দিকে উষ্ণতার ছোঁয়া ফেলতে পারে। তবে সরস্বতী পুজোয় ঘন কুয়াশার দাপট থাকার সম্ভাবনা কম। সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা মূলত পরিষ্কার আকাশ শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

শৈত্যপ্রবাহের ইতি:

আজ থেকে দেশের আর কোথাও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে না। জানালো নয়াদিল্লির মৌসম ভবন। শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশে আগামীকাল পর্যন্ত শীতল দিনের পরিস্থিতি। অতি ঘন কুয়াশার সতর্কতা সম্পূর্ণ গো বলয়ে।

