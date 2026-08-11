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বাংলাদেশিদের হাতে অপহৃত জলপাইগুড়ির চাষীকে ফেরাতে এবার বড় উদ্যোগ, আবেদন অমিত শাহকেও

Jalpaiguri Man Abduction: ঘরের মানুষ ছাড়া না পাওয়ার উদ্বেগ বাড়ছে দীপঙ্করের পরিবার। কোনও রাস্তাও খুলছে না। এরকম এক পরিস্থিতিতে আসরে এবার আরএসএস প্রভাবিত একটি সংগঠন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:07 PM IST
বাংলাদেশিদের হাতে অপহৃত জলপাইগুড়ির চাষীকে ফেরাতে এবার বড় উদ্যোগ, আবেদন অমিত শাহকেও

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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