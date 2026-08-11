/বাংলাদেশিদের হাতে অপহৃত জলপাইগুড়ির চাষীকে ফেরাতে এবার বড় উদ্যোগ, আবেদন অমিত শাহকেও

প্রদ্যুত্ দাস: জলপাইগুড়ির অপহৃত চা চাষীকে ফিরিয়ে আনতে এবার উদ্যোগ নিল আরএসএস প্রভাবিত সংগঠন! প্রয়োজনে প্রশাসনের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে তারা। পাশাপাশি, বাংলাদেশিদের হাতে অপহৃত ওই চাষীকে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিল ক্ষুদ্র চা চাষীরা।
অপহরণের পর ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও ছাড়া পাননি জলপাইগুড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাউলহাটির ক্ষুদ্র চা চাষী দীপঙ্কর গোপ। শনিবার কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে তিনি যখন নিজের জমিতে কাজ করতে যান তখন তাঁকে অপহরণ করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে বিএসএফ ও বিজিবির সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বিএসএফের হাতে ধৃত এক বাংলাদেশিকে ছেড়ে না দিলে তারা দীপঙ্করকে ছেড়ে দেবে না। ফলে দুই দেশের সীমান্ত বাহিনীর বৈঠকে কোনও রফাসূত্র মেলেনি।
ঘরের মানুষ ছাড়া না পাওয়ার উদ্বেগ বাড়ছে দীপঙ্করের পরিবার। কোনও রাস্তাও খুলছে না। এরকম এক পরিস্থিতিতে আসরে এবার আরএসএস প্রভাবিত একটি সংগঠন। সোমবার রাতে দীপঙ্করের বাড়িতে আসেন ওই সংগঠন-সীমান্ত চেতনা মঞ্চে-র সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। তিনি জানান, দীপঙ্করকে ফেরাতে প্রশাসনের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হবে।
এদিকে, দীপঙ্করের পরিবারের দাবি, দীপঙ্করকে ফেরাতে ধৃত বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। পাশাপাশি দীপঙ্করকে ফেরাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছে ক্ষুদ্র চাষীদের সর্বভারতীয় সংগঠন সিস্টা।
উল্লেখ্য, শবিনার সকালে দীপঙ্কর গোপ নামে ওই ক্ষুদ্র চা চাষী যখন চাউলহাটি সীমান্তের বালাসন ক্যাম্পের অধীন ৩০ নম্বর গেট দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভুখন্ডে নিজের বাগানে কাজে যান,তখন বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে।
ওই অপহরণ নিয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারের বক্তব্য, যাঁকে অপহরণ করা হয়েছে, তিনি আমার বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি জানার পরই সাংসদ ও জেলাশাসককে জানানো হয়। বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। যতদূর জানতে পেরেছি, ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে কোনো এক চেয়ারম্যানের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। শুনতে পারছি, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের একজন এপারে ধরা পড়ে। তার মুক্তির দাবিতে ভারতীয় চা চাষীকে অপহরণ করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)