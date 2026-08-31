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মধ্যরাতে বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল বাড়ি, উদ্ধারকাজ শুরু হতেই আঁতকে উঠলেন প্রতিবেশীরা

West Midnapur Death: স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় লাগাতার বৃষ্টির জেরে নিরঞ্জন প্রধানের মাটির বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:26 PM IST
মধ্যরাতে বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল বাড়ি, উদ্ধারকাজ শুরু হতেই আঁতকে উঠলেন প্রতিবেশীরা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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