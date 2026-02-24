English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Terrible Road Accident: স্কুলে লেট হচ্ছে, বাবা স্কুটারে চেপে কেজি-তে পড়া মেয়েকে নিয়ে চুঁচুড়ার রাস্তায়! একটা ডাম্পারের চাকায়... ইশশ...

Chuchura Accident: স্কুটিতে চাপিয়ে মেয়েকে স্কুলে দিতে যাওয়ায় পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাম্পারের তলায় চাপা পড়লেন যুবক, মেয়ের কোনও না লাগলেও স্কুটি চালক বাবা চাপা পড়লেন ডাম্পারের তলায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 24, 2026, 02:59 PM IST
বিধান সরকার: সাতসকালে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাম্পারের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাবার এই অবস্থা চোখের সামনে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পাঁচ বছরের মেয়ে।

মঙ্গলবার সকালে ব্যান্ডেলের মিলিটারি কলোনীর বাসিন্দা সুদেব দাস তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েকে স্কুটিতে চাপিয়ে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শরৎ সরণি এলাকায় জিটি রোডের ওপর একটি টোটো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। সেই সময় ডাম্পার ডানদিকে হালকা চেপে দেয়। স্কুটি চালক পিছনেই ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারে তলায় পড়ে যান। ছিটকে পড়ে তার বছর পাঁচেকের মেয়ে। মেয়ের কোনও আঘাত না লাগলেও যুবকের দুই পায়ের উপর ডাম্পার চাপা দিয়ে দেয়।

রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ডাম্পারের তলায় আটকে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চুঁচুড়া থানার পুলিস। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিস গুরুতর আহত সুদেব দাসকে উদ্ধার করে দ্রুত চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পরেই ডাম্পারটি ফেলে চালক ও খালাসি পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি, পুলিস ধাওয়া করে ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করার পাশাপাশি চালক ও খালাসি উভয়কেই গ্রেফতার করেছে।

কলকাতার বানতলায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা। লোকাল সূত্রে খবর, বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভেজা ছিল। কোনও কারণে বাইকটি স্কিড করে রাস্তায় পড়ে যায় ওই যুবক। এরপর পেছন থেকে একটি লরি ওই যুবককে চাপা দিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
hinsurah AccidentGT RoadRoad TragedyDumper AccidentBandel Military Colony
