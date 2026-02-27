English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • MBBS Student Death: পরীক্ষা নিয়ে খুব টেনশনে ছিল, ২০ তারিখের পর আর ওর ফোন আসেনি! মেধাবী পুলককে হারিয়ে হাহাকার বাবার...

MBBS Student Death: 'পরীক্ষা নিয়ে খুব টেনশনে ছিল, ২০ তারিখের পর আর ওর ফোন আসেনি'! মেধাবী পুলককে হারিয়ে হাহাকার বাবার...

Kalyani JNM Hospital: হস্টেলের বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার চাপ সামলাতে না পেরে তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিচ্ছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলেও, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 27, 2026, 11:54 AM IST
MBBS Student Death: 'পরীক্ষা নিয়ে খুব টেনশনে ছিল, ২০ তারিখের পর আর ওর ফোন আসেনি'! মেধাবী পুলককে হারিয়ে হাহাকার বাবার...

বিশ্বজিত্‍ মিত্র: কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে AIIMS Kalyani-তে। ইতোমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে বাবা হাসপাতালে পৌঁছেছেন এবং ছেলের দেহ শনাক্ত করেছেন। তিনি জানান, পুলক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। গত ২০ তারিখ তার সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল, তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি। গতকাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে রাতেই কল্যাণীতে ছুটে আসেন তিনি। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Rinku Singh: কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই প্রয়াত ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারের বাবা! আচমকাই নেমে এল শোকের ছায়া...

পরিবারের কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাবা। তবে চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার চাপ নিয়ে ছেলে দুশ্চিন্তায় ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। গত ১৮ তারিখ বাড়ির লোকজন এসে দেখা করে গিয়েছিলেন। ঘটনায় শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিস প্রশাসন সহযোগিতা করছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। 

উল্লেখ্য, মৃত পড়ুয়ার পুলক হালদার। বাড়ি, ডায়মন্ড হারবারে। এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়া ছিলেন পুলক। থাকতেন কলেজের বয়েজে হস্টেলে। হস্টেলের ঘরেই পচাগলা অবস্থায় উদ্ধার হয় পুলকের দেহ। জানা যায়, গত তিন ধরে ঘরটি বন্ধ ছিল বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গন্ধ বেরোতে দেখে সন্দেহ হয় অন্য পড়ুয়াদের। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে ঘরের দরজা ভেঙে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। 

আরও পড়ুন:Pakistan Afghanistan Conflict: 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা পাকিস্তানের! রণক্ষেত্র সীমান্ত, মৃত্যুমিছিল...

আরও জানা যায়, পুলক শেষ বর্ষের গাইনি ও সার্জারি পরীক্ষা দিতে চাইছিলেন না। এরপর তাকে বোঝানো হয়। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিল। ডিপ্রেশনের শিকার। এমনকী মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছিলেন পুলক। রুম থেকে বের হতেন না। কারোর সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। ক্যান্টিনের মালিকেরও নজর আসে,পুলক হালদার মিসিং বেশ কিছুদিন ধরে। তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই জানা যাবে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Pulak HaldarMedical student deathJNM Hospital KalyaniAIIMS Kalyani
পরবর্তী
খবর

Dilip Ghosh: SIR চূড়ান্ত লিস্ট থেকে 'বাদ যাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ নাম'? বিশাল বড় মন্তব্যে চমকে দিলেন দিলীপ ঘোষ...
.

পরবর্তী খবর

Sikkim Earthquake: সিকিমে ভূমিকম্প! দুলে উঠল দার্জিলিং! ঘোর আতঙ্ক কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগ...