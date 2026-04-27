  • Ashoknagar Incident: ছেলে কাজে বেরোলেই জোর করে বউমাকে নিয়ে বিছানায় শ্বশুর: অসহ্য অত্যাচারে যাবজ্জীবনের সাজা

Ashoknagar Incident:   স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন নির্যাতিতা।  স্বামী পেশায় ফেরিওয়ালা। অভিযোগ, স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলেই এসে হাজির হত শ্বশুর জয়নাল মন্ডল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 27, 2026, 10:08 PM IST
বউমাকে কুপ্রস্তাব, লাগাতার ধর্ষণ শ্বশুরের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলেই বউমাকে কুপ্রস্তাব, লাগাতার ধর্ষণ! শ্বশুরকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল আদালত। সঙ্গে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর অশোকনগরে।

পুলিস সূত্রে খবর, স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন নির্যাতিতা।  স্বামী পেশায় ফেরিওয়ালা। অভিযোগ, স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলেই এসে হাজির হত শ্বশুর জয়নাল মন্ডল। স্রেফ কুপ্রস্তাব দেওয়া নয়ই, বউমাকে ধর্ষণ করত সে। প্রথম অবশ্য় ঘটনাটিকে কেউ-ই বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না। উলটে গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে নিদান দেওয়া হয়, যেহেতু ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে, তাই শ্বশুরই এখন 'স্বামী'। এরপর বাধ্য হয়ে এলাকা ছাড়তে হয় নির্যাতিতা ও তাঁর স্বামীকে।

আইনি পথেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন নির্যাতিতা। ২০২৪ সালের  ২৯ এপ্রিল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরেরদিন অভিযুক্ত শ্বশুরকে গ্রেফতার করে পুলিস।  অবশেষে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিল আদালত। কবে? আজ, সোমবার। বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী  তীর্থঙ্কর পাল জানান, 'শুনানির শুরু হওয়ার মাত্র ২ মাসের মধ্যেই মামলা নিষ্পত্তি করেছে আদালত। 378(২) ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

