/ফুল ফিল্মি! চ্যাংদোলা করে টাটাসুমোয় পুরে জামাই অপহরণ শ্বশুরের, ভাইরাল ভিডিও

ভবানন্দ সিং: ফিল্মি কায়দায় প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায়ী এক যুবককে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকায়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ১৪ জুলাই বিকেলে অপহরণের ঘটনার পর থেকে ১৬ জুলাই দুপুর পর্যন্ত আনোয়ারুল আলম (২৪)-এর কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনায় করণদিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অপহৃত যুবকের বাবা রফিকুল আলম। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহোনা গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারুল আলমের কয়েক বছর আগে বিহারের কাচনা থানার কুচিডাঙি এলাকার বাসিন্দা মুশা আলীর মেয়ে রেশমা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়। পরে রেশমা বাপের বাড়িতে গিয়ে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ, এরপর থেকে তিনি আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে রাজি হননি বলে দাবি তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের। বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে একাধিকবার আলোচনা হলেও কোনও সমাধান হয়নি বলে দাবি। খোরপোশের টাকার অঙ্ক নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। প্রায় দু'লক্ষ টাকা নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের।
এদিকে, প্রায় ১৫ দিন আগে আনোয়ারুলের দ্বিতীয় বিয়ে দেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, এরপরই ১৪ জুলাই বিকেলে বিহার থেকে একটি টাটাসুমো নিয়ে বোতলবাড়িতে এসে কয়েকজন ব্যক্তি আনোয়ারুলকে তাঁর স্টিল গ্রিলের দোকান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাস্থলে বহু মানুষ উপস্থিত থাকলেও এত দ্রুত ঘটনাটি ঘটে যে কেউ বাধা দেওয়ার সুযোগ পাননি। অভিযোগ, আনোয়ারুলকে পাঁজাকোলা করে গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ঘটনার ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
অপহৃতের আত্মীয় মহম্মদ শাহজাহান বলেন, "স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনা চলছিল। আচমকাই শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়। তিন দিন কেটে গেলেও ওর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তদন্ত করছে বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছে।"
স্থানীয় বাসিন্দা জিল্লুর রহমান বলেন, "আমরা রাস্তার ওপারে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে চলে যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। তবে কোনও অভিযোগ থাকলে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।"
ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। করণদিঘি থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং নিখোঁজ আনোয়ারুল আলমের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
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