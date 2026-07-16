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ফুল ফিল্মি! চ্যাংদোলা করে টাটাসুমোয় পুরে জামাই অপহরণ শ্বশুরের, ভাইরাল ভিডিও

North Dinajpur Viral Video: আনোয়ারুলকে তাঁর স্টিল গ্রিলের দোকান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। ১৪ জুলাই বিকেলে অপহরণের ঘটনার পর থেকে ১৬ জুলাই দুপুর পর্যন্ত আনোয়ারুল আলম (২৪)-এর কোনও খোঁজ মেলেনি। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:57 PM IST
ফুল ফিল্মি! চ্যাংদোলা করে টাটাসুমোয় পুরে জামাই অপহরণ শ্বশুরের, ভাইরাল ভিডিও
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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