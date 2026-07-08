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বাজারে মেলে মুণ্ডুহীন দেহ, দোকানঘরের ছাদে কাটা মুণ্ডু! এগারোর মেয়ের নৃশংস খুনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবার বিচারপ্রার্থী সৃষ্টির বাবা

Malda teen father on Baruipur encounter: "আড়াই বছর ধরে মেয়ের ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখনও বিচার পাইনি। শুধু তারিখের পর তারিখ পড়ছে।" ঘটনার পর থেকেই শয্যাশায়ী সৃষ্টির মা। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:50 PM IST
বাজারে মেলে মুণ্ডুহীন দেহ, দোকানঘরের ছাদে কাটা মুণ্ডু! এগারোর মেয়ের নৃশংস খুনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবার বিচারপ্রার্থী সৃষ্টির বাবা
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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