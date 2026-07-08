/বাজারে মেলে মুণ্ডুহীন দেহ, দোকানঘরের ছাদে কাটা মুণ্ডু! এগারোর মেয়ের নৃশংস খুনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবার বিচারপ্রার্থী সৃষ্টির বাবা

রণজয় সিংহ: বারুইপুরকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। নাবালিকা মেয়ের খুনের ন্যায়বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে হাতজোড় করে আবেদন মালদার সৃষ্টি কেশরীর পরিবারের। "আড়াই বছর ধরে মেয়ের ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখনও বিচার পাইনি। শুধু তারিখের পর তারিখ পড়ছে।" মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে অনুরোধ মালদহে নিহত ১১ বছরের কিশোরী সৃষ্টি কেশরীর বাবার।
মালদা শহরের বালুচর এলাকার বাসিন্দা ছিল বছর এগারোর সৃষ্টি কেশরী। ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি নৃশংসভাবে খুন হয় এগারোর সৃষ্টি। পাড়া থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মুন্ডুচ্ছেদ করে খুন করা হয় সৃষ্টিকে। খুনের ঘটনায় প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করে পুলিস। মালদহে নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বর থেকে প্রথমে উদ্ধার হয় এগারোর কিশোরী সৃষ্টির মুন্ডুহীন দেহ। পরে কিছুটা দূরে একটি দোকান ঘরের ছাদ থেকে উদ্ধার হয় কাটা মুন্ডু। নৃশংস এই খুনের ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় সারা রাজ্যে।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও আসে মালদহে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এসে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ১১ বছরের কিশোরী সৃষ্টি কেশরীর খুনের ঘটনায় এখনও অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা হয়নি। মেলেনি ন্যায়বিচারও। ঘটনার পর থেকেই কার্যত শয্যাশায়ী সৃষ্টির মা। এই পরিস্থিতিতে বারুইপুরের ঘটনার পর মেয়ের খুনির সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে অনুরোধ জানিয়েছেন সৃষ্টির বাবা মনোজ কেশরী।
মঙ্গলবার রাতে পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত বারুইপুরে ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিস বারুইপুরের ঘটনাস্থলে এলে, অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল সিটের সদস্য তথা বর্তমানে ক্যানিং থানার পিসি ইনচার্জ রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নেয়। পুলিসকে তাক করে গুলিও চালায়। তখনই নিজেদের বাঁচাতে বারুইপুর থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মন্ডল পালটা গুলি চালান বলে দাবি।
গত শনিবার বারুইপুরের ১২ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে, ভুল বুঝিয়ে ঝুপড়িতে নিয়ে যায় এই প্রভাস মণ্ডল। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল আনন্দ সর্দার, দিবাকর-সহ আরও একজন। সেখানে বসেই মাদক সেবন করে অভিযুক্তরা। তারপর চারজন মিলে নাবালিকার উপর নারকীয় শারীরিক নির্যাতন চালায়। এমনকি চিৎকার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপেও ধরা হয়। হাড়হিম অত্যাচারে নাবালিকা অচৈতন্য হয়ে পড়লে, তাকে ওই অবস্থাতেই ঝুপড়ির ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে যায়। শেষে গভীর রাতে পুকুরে দেহ ফেলে দেয়। এরপর রবিবার সেই দেহ উদ্ধার হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর।
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