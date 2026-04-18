Father's biryani treat for son viral: অপেক্ষা শেষে ইচ্ছাপূরণ, ছেলেকে বিরিয়ানি ট্রিট বাবার- আবেগঘন ভিডিয়োয় মজে নেটদুনিয়া

Father's biryani treat for son viral: অপেক্ষা শেষে ইচ্ছাপূরণ, ছেলেকে বিরিয়ানি ট্রিট বাবার- আবেগঘন ভিডিয়োয় মজে নেটদুনিয়া
Father's biryani treat for son viral: আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয়েছে এক প্লেট বিরিয়ানিকে ঘিরে। আর্থিক সমস্যার কারণে আগে কিনতে পারেননি। অবশেষে বাজারে গিয়ে দাম কিছুটা কম দেখে তিনি অবশেষে তিন প্যাকেট বিরিয়ানি কেনেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলেকে বাবার বিরিয়ানি ট্রিট। আর্থিক সংকট, টানাপোড়েনের মধ্যে হাতে একটু টাকা আসতেই ছেলেকে বিরিয়ানি খাওয়ালেন বাবা। আর সেই ভিডিয়োই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর নারায়ণ সরকার এবং তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যে ভিডিওটিতে ধরা পড়েছে বাবা-ছেলের যুগলবন্দির আবেগঘন মুহূর্ত। এক ছোট্ট ইচ্ছা পূরণের আবেগঘন মুহূর্ত। যে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয়েছে এক প্লেট বিরিয়ানিকে ঘিরে।
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি সাধারণ ডাইনিং টেবিলে বসে বাবা ও ছেলে। একসঙ্গে বিরিয়ানির প্যাকেট থেকে বিরিয়ানি ভাগ করে খাচ্ছেন। যা অনেকের কাছেই এমনকী! কিন্তু নারায়ণ সরকারের পরিবারের কাছে এটা ছিল বহুদিনের অপেক্ষার পর বিশেষ উপহার।
ভিডিয়োয় নারায়ণ সরকারকে বলতে থাকেন, তাঁর ছেলে অনেকদিন ধরেই বিরিয়ানি খেতে চাইছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি আগে তা কিনতে পারেননি। অবশেষে সেদিন বাজারে গিয়ে দাম কিছুটা কম দেখে তিনি অবশেষে তিন প্যাকেট বিরিয়ানি কেনেন। ভিডিয়োর শেষে তিনি দর্শকদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেন সবার কাছে।
ভিডিয়োতে ধরা পড়ে বিরিয়ানির প্যাকেট পেয়ে ছোট্ট ছেলেটির মুখের আনন্দ, উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্ত। যা তার প্রতিটি কামড়ে স্পষ্ট। অনাড়ম্বর, কোনও জাঁকজমকবিহীন, সাধারণ এক ঘরোয়া ডাইনিং টেবিলে বসে বাবা-ছেলের একসঙ্গে বসে এই বিরিয়ানি খাওয়ার ভিডিয়োতেই এখন মজে নেট দুনিয়া।
অনলাইনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এই ভিডিয়ো। লাইক প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। ৩০০০-এর কাছাকাছি কমেন্ট। কমেন্ট সেকশনে কেউ আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আবার কেউ সমাজের বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেছেন। যেখানে অনেক পরিবারের কাছে এক প্লেট বিরিয়ানিও বিলাসিতা।
