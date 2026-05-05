West Bengal Assembly Election 2026: আরজি কর-কাণ্ডের সরকারি ফাইল লোপাটের আশঙ্কা: থ্রেট-কালচারের ভয়ংকর নথি ঢাকতেই স্বাস্থ্য দফতরে হানা?

West Bengal Assembly Election 2026: আরজি কর-কাণ্ডের সরকারি ফাইল লোপাটের আশঙ্কা: থ্রেট-কালচারের ভয়ংকর নথি ঢাকতেই স্বাস্থ্য দফতরে হানা?
Ratna Debnath Panihati BJP winner: উল্লেখ্য, পানিহাটি থেকে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ ইতোপূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে, বিধানসভায় গিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতি দেখা। তাঁর মেয়ের মৃত্যুর পেছনে থাকা দুর্নীতির শিকড় খুঁজে বের করতে তিনি বদ্ধপরিকর। রত্না দেবনাথের এই হুঁশিয়ারির পরই ফাইল লোপাটের আশঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে। চিকিৎসক সংগঠনের মতে, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হলে ভবিষ্যতে কোনও দুর্নীতিরই বিচার পাওয়া সম্ভব হবে না।
অয়ন শর্মা: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে দীর্ঘ দেড় দশকের শাসকদলের পতনের পর এক নজিরবিহীন প্রশাসনিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার এই পালাবদলের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ফাইল লোপাট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করছে চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ ‘জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস’। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে একটি জরুরি চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে তারা।
দুর্নীতির শিকড় ও নথিপত্র নষ্টের ভয়
চিকিৎসক সংগঠনের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে নবান্ন ছাড়াও রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সদর দফতর (স্বাস্থ্য ভবন), স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় (WBUHS) এবং রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে (WMC) একাধিক আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে ওষুধ কেনা এবং মেডিকেল কলেজগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন-- প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির কালো ছায়া দীর্ঘ হয়েছে।
বর্তমানে সরকার পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর আশঙ্কা, বিদায়ী প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত অসাধু আধিকারিকরা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে পুরনো ফাইল, নথিপত্র, ডিজিটাল ডেটা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট বা বিকৃত করতে পারেন।
বিশেষ করে আরজি কর কাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য দফতরে যে ‘থ্রেট কালচার’ ও সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ উঠেছিল, সেই সংক্রান্ত নথিগুলো গায়েব করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বলে মনে করছে চিকিৎসক মহল।
মুখ্য সচিবকে দেওয়া চিঠিতে কড়া হুঁশিয়ারি
মুখ্য সচিবকে লেখা ওই চিঠিতে চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দাবি জানানো হয়েছে:
১. সিসিটিভি নজরদারি: স্বাস্থ্য ভবন, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কাউন্সিলের প্রতিটি ঘর ও করিডোরে সিসিটিভি ক্যামেরা সচল রাখতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাতে হবে।
২. নথিপত্র সিল করা: বিতর্কিত ফাইল ও নথিপত্রগুলো অবিলম্বে তালাবন্ধ করে সিল করতে হবে যাতে কোনোভাবেই সেগুলো বাইরে বের করা না যায়।
৩. প্রবেশে কড়াকড়ি: সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে বহিরাগত বা অস্থায়ী কর্মীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিশেষ করে আইটি বা আইটিইএস দপ্তরের কম্পিউটারের ডেটা যাতে ডিলিট করা না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
৪. ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন: প্রতিটি দফতর থেকে গত কয়েক বছরে কী কী ফাইল তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানে তার কতগুলো মজুত আছে, তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।
স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম
সংগঠনের দাবি, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষা এবং উত্তরপত্র জালিয়াতির প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা হতে পারে। মেডিকেল কাউন্সিল বা ডব্লিউএমসি-র ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি এবং চিকিৎসকদের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বেনিয়ম হয়েছে, তার আসল নথিপত্রগুলো এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে।
রত্না দেবনাথের লড়াই
উল্লেখ্য, পানিহাটি থেকে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ ইতোপূর্বেই ঘোষণা করেছেন যে, বিধানসভায় গিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতি দেখা।
তাঁর মেয়ের মৃত্যুর পেছনে থাকা দুর্নীতির শিকড় খুঁজে বের করতে তিনি বদ্ধপরিকর। রত্না দেবনাথের এই হুঁশিয়ারির পরই ফাইল লোপাটের আশঙ্কা আরও তীব্র হয়েছে। চিকিৎসক সংগঠনের মতে, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হলে ভবিষ্যতে কোনও দুর্নীতিরই বিচার পাওয়া সম্ভব হবে না।
প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা
সাধারণ মানুষের মনেও এই নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। অতীতে বিভিন্ন সময় দফতরে রহস্যজনক আগুন লাগা বা ফাইল চুরির ঘটনার উদাহরণ টেনে চিকিৎসক সংগঠনের নেতারা বলছেন, 'আমরা চাই না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক। সত্য সামনে আসুক, আর তার জন্য নথিপত্র সুরক্ষিত থাকা অত্যন্ত জরুরি।'
প্রশাসনিক মহলের মতে, মুখ্য সচিবের কাছে এই চিঠি আসার পর সরকার বা নির্বাচন কমিশন (যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে) কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার।
তবে সাধারণ মানুষের দাবি, ডিজিটাল যুগের সুযোগ নিয়ে সমস্ত ডেটার ব্যাকআপ নেওয়া হোক এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজরদারিতে আনা হোক। বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং বিগত দিনের দুর্নীতির বিচার নিশ্চিত করতে গেলে নথিপত্র সুরক্ষা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ যদি প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে না দেখে, তবে আগামীর লড়াই অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।
রাজনৈতিক পালাবদলের এই ঢেউ যাতে দুর্নীতির প্রমাণ ধুয়ে মুছে না দেয়, সেই দাবিতেই এখন সরব রাজ্যের চিকিৎসক সমাজ।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: 'আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই': ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুর অপ্রতিরোধ্য-- দু'বার মমতাকে হারানো জায়েন্ট কিলার শুভেন্দুই কি বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)