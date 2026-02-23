Felani Basak: তাঁর মেয়েকে ন্য়ায় পাইয়ে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মমতা; প্রয়াত ফেলানী বসাক, কে এই লড়াকু মহিলা...

Felani Basak: তাঁর মেয়েকে ন্য়ায় পাইয়ে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মমতা; প্রয়াত ফেলানী বসাক, কে এই লড়াকু মহিলা...
Felani Basak: লড়াইয়ের সঙ্গী হিসেবে ফেলানী বসাককে মনে রেখেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সিঙ্গুর আন্দোলন-সহ একাধিক আন্দোলনেও ফেলানী বসাককে দেখা গিয়েছে সামনের সারিতে
বিশ্বজিত্ মিত্র: চলে গেলেন একুশে জুলাইয়ের আন্দোলনের লড়াকু মুখ ও মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সংগ্রামে অন্যতম সঙ্গী ফেলানী বসাক(৮০)। নদীয়ার ফুলিয়াপাড়ায় ফেলানীর শেষ জীবন কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। প্রায় ২ বছর শয্যাশায়ী থাকার পর শেষপর্যন্ত থামল তাঁর পথচলা।
১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই আন্দোলনের আবহে ফোলানীর পরিবারে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। তাঁর মূক ও বধির কন্যা ধর্ষণের শিকার হন। ন্যায় পেতে ফেলানী ছুটে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেই ভয়ংকর ঘটনার প্রতিবাদেই রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের ডাক দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে রাইটার্স থেকে বের করে দেয় পুলিস। আর সেই অভিযানই রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
লড়াইয়ের সঙ্গী হিসেবে ফেলানী বসাককে মনে রেখেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সিঙ্গুর আন্দোলন-সহ একাধিক আন্দোলনেও ফেলানী বসাককে দেখা গিয়েছে সামনের সারিতে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কর্মসূচি ও মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত থাকতেন নিয়মিত। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও একাধিকবার উঠে এসেছে ফুলিয়ার এই সংগ্রামীর নাম।
প্রতি বছরই ২১শে জুলাইয়ের শহীদ সমাবেশে দলের পক্ষ থেকে তাঁকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হতো। তিনি ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াকু মানসিকতার এক জীবন্ত সাক্ষী। ফেলানী বসাকের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীয়ার তৃণমূল নেতৃত্ব একে একে পৌঁছে যান পরিবারের পাশে।
শেষ জীবনটা ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গে একটি ছোট ঘরেই থাকতেন ফেলানী। ছেলে ও নিজের আয় মিলিয়ে কোনওরকম তাদের দিন গুজরান হতো। কয়েক বছর আগে মেয়ের মৃত্যু হয়। বর্তমানে একটি কুঁড়েঘরেই বসবাস করছিলেন। পরিবারে রয়েছেন এক পুত্র ও দুই নাতনি। প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীসহ স্থানীয় নেতৃত্ব মাল্যদান ও দলীয় পতাকা অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শেষকৃত্য ও ক্রিয়াকর্মের দায়িত্বও নেয় দলীয় নেতৃত্ব। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা নদীয়া জেলা।
