English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ferry Service: পুজোর সময়ে অবিশ্বাস্য ফেরি সার্ভিস! যতক্ষণ দর্শনার্থী, ততক্ষণ চলবে লঞ্চ! সারারাত ঠাকুরদেখায় ভিড়মুক্ত পথের শান্তি...

Ferry Service on Durga Puja: হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দর্শনার্থীদের ভিড় থাকলে রাত বারোটার পরেও লঞ্চ চালানো হবে। মোট ক'টি লঞ্চ চালানো হবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 20, 2025, 03:32 PM IST
Ferry Service: পুজোর সময়ে অবিশ্বাস্য ফেরি সার্ভিস! যতক্ষণ দর্শনার্থী, ততক্ষণ চলবে লঞ্চ! সারারাত ঠাকুরদেখায় ভিড়মুক্ত পথের শান্তি...

দেবব্রত ঘোষ: পুজোয় যাঁরা সারারাত ঠাকুর দেখবেন, তাঁদের জন্য দারুণ সুখবর। দুর্গাপুজো (Durga Puja 2025) উপলক্ষে হাওড়া (Howrah) এবং কলকাতার (Kolkata) মধ্যে গভীর রাত পর্যন্ত চলবে ফেরি পরিষেবা (Ferry Service)। হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির ডিরেক্টর অজয় দে জানিয়েছেন, রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রীরা ফেরিঘাটে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত চালানো হবে লঞ্চ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Deadly Thunderstorm: ঘনঘোর দুর্যোগ! অতিবৃষ্টির লাল সতর্কতা, কলকাতা-সহ ৯ জেলায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন ঘন বজ্রপাতের রক্তচক্ষু...

রাতের কলকাতায় ঠাকুর দেখা

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী গ্রাম থেকে রাতের কলকাতায় ঠাকুর দেখতে আসেন। শুধুমাত্র হাওড়া নয়, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদীয়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার-হাজার দর্শনার্থী  ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে আসেন। এবার তাঁদের সুবিধার জন্য হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি রাত আটটার পরিবর্তে রাত বারোটা পর্যন্ত লঞ্চ চালানো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

কোন কোন রুটে

হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে, তাহলে বারোটার পরেও লঞ্চ চালানো হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট আটটি লঞ্চ চালানো হবে। হাওড়া থেকে সরাসরি বাগবাজার, শোভাবাজার, আহিরীটোলা, গোলাবাড়ি রুটের পাশাপাশি বাবুঘাট রুটেও লঞ্চ চালানো হবে। 

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: ভয়ংকর যুদ্ধ রাশিয়া-আমেরিকার! ২০২৬ হতে চলেছে এতাবৎ কালের সবচেয়ে বীভৎস বছর! পৃথিবীর ৮% ল্যান্ডই...

পঞ্চমী থেকে দশমী

পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত ছয় দিন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে। হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সংস্থার ডিরেক্টর অজয় দে বলেন, শহরতলি এবং গ্রামের দর্শনার্থীরা রাস্তার যানজট এড়িয়ে নির্বিঘ্নে যাতে তাড়াতাড়ি পুজোমণ্ডপে পৌঁছে যেতে পারেন, সেজন্যেই মাঝরাত পর্যন্ত লঞ্চ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দর্শনার্থীদের ভিড়ের কথা চিন্তা করে লঞ্চঘাট গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Ferry Service on Durga PujaDurga Puja 2025HowrahKolkataFerry serviceHooghly Nadi Jalpath Paribahanferry and launch servicesRiver HooghlySteamerLaunch Service
পরবর্তী
খবর

Kurmi Movement: কুড়মি আন্দোলনে অবরুদ্ধ রেল! একাধিক জায়গায় আটকে ট্রেন, বাতিল বহু, ভোগান্তিতে যাত্রীরা...
.

পরবর্তী খবর

Howrah: ধার ছিল ৫ লাখ, কিন্তু শোধ চাইছিল ২৫ লাখ! অসহ্য চাপ আর অত্যাচারে হাওড়ার যুবক অকালেই....